Meryl Streep tuvo que hacer un agujero para escapar y no morir calcinada en los incendios de California

Meryl Streep vivió momentos de angustia cuando por unos minutos quedó atrapada en su residencia de California en medio de los incendios forestales, narró su sobrino Abe Streep en un artículo de la revista New York Magazine.

Según el relato del periodista, la famosa actriz de 75 años tuvo que hacer un agujero en la cerca para que su automóvil pudiera pasar y poder escapar del lugar, pues un árbol caído obstruía la entrada de su propiedad.

PUBLICIDAD

"Mi tía Meryl Streep recibió una orden de evacuación el 8 de enero, pero cuando intentó irse, descubrió que un gran árbol se había caído en la entrada de su casa, bloqueando su única salida", detalló.

La estrella de Hollywood tuvo que pedir ayuda a su vecino para lograr salir de su residencia en Altadena, California.

"Decidida a salir, pidió prestados unos alicates a un vecino, hizo un agujero del tamaño de un automóvil en la cerca que compartía con los vecinos del otro lado y condujo a través de su patio para escapar", añadió Abe Streep en su artículo.

Los incendios que arrasaron el sur de California cobraron la vida de 28 personas y la afectación de 16,250 inmuebles.

Otros famosos como Paris Hilton, Anthony Hopkins, Jeff Bridges, Jamie Lee Curtis, Milo Ventimiglia, John Goodman, Adam Brody, Leighton Meester y Eiza González, también fueron víctimas del siniestro.