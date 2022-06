“Fue una reacción muy violenta”: Ignacio López Tarso habla de su estado de salud desde el hospital

Ignacio López Tarso, quien se encuentra hospitalizado desde el lunes 30 de mayo debido a un “cuadro de neumonía bacteriana”, reveló cómo se encuentra su estado de salud.

El actor de 97 años conversó este 2 de junio con Maxime Woodside, titular de ‘Todo para la mujer’, y además de asegurarle que ya está bien, le brindó detalles de lo que vivió hace un par de noches.

“Estoy bien, estoy bien. Llegué [al hospital] hace dos días, me detuvieron porque pues sí fue una reacción muy violenta”, comentó el histrión al inicio de su relato.

López Tarso explicó que la noche del pasado lunes estaba viendo tranquilamente la televisión cuando, de pronto, comenzó a sentir “un poco de frío”.

“Subí a mi cuarto por un suéter, bajé y [entonces] ya hacía más frío, eso me alarmó ya un poco. Volví a subir y me puse guantes, una bufanda y una chamarra gruesa. Bajé a [la habitación donde está] la televisión y empecé a temblar fuerte, de como un ataque de nervios, rarísimo, ¿no? Era frío, empecé a sentir mucho frío”, detalló.

Agregó que su hijo llegó a su casa justo cuando él “estaba ya en una crisis terrible”, por lo que de inmediato llamó al hospital de la Asociación Nacional de Actores, de donde enviaron una ambulancia.

“En 40 minutos estaba la ambulancia en mi casa, me trajeron al sanatorio y me hicieron unos análisis rápidamente”, explicó López Tarso.

Ignacio López Tarso se siente bien y mantiene su estado de ánimo

Tal y como lo dio a conocer su hijo, Juan Ignacio Aranda, Ignacio López Tarso confirmó a Woodside que su estado de salud se encuentra estable, por lo que incluso está comiendo sin problemas.

“Este es ya el tercer día que estoy aquí y me siento bien, ando un poco malo de la garganta, pero de todo lo demás bien. Estoy comiendo con mucha hambre, se me hace poco lo que me dan aquí en el sanatorio, pero pues estoy bien, estoy contento”, dijo.

El protagonista de telenovelas como La Malquerida indicó que estará en el hospital “por lo menos, cuatro o cinco días”, ya que esas son las especificaciones de su doctor.

Durante la plática, López Tarso recordó que el sábado 28 de mayo visitó la hacienda de Mario Moreno ‘Cantinflas’, ubicada en Ixtlahuaca, Estado de México (México), y bromeó al respecto.

“Yo esperaba tener alguna conversación con Mario directamente y no, no hubo la oportunidad, me quedé con las ganas de saludarlo, porque fuimos amigos”, dijo el actor de 97 años, dejando saber que mantiene su sentido del humor.

En entrevista con el periódico Reforma este 1 de junio, Juan Ignacio Aranda dio a conocer que los médicos que atienden a su padre están asombrados con su rápida recuperación.

“Un doctor nos dijo que permanecería aquí de 7 a 10 días, pero el infectólogo que lo visitó y revisó sus radiografías comentó que era asombroso cómo ha mejorado, que se ve muy bien y que si sigue así en cinco días él lo daría de alta”, puntualizó.