Hunter Schafer, actriz de 'Euphoria', es arrestada en Nueva York: esto fue lo que pasó

La actriz Hunter Schafer, famosa por su papel de Jules en la serie ‘Euphoria’, fue arrestada la tarde del lunes 26 de febrero durante una protesta pro-Palestina en el Rockefeller Center de Nueva York, reportó TMZ este miércoles.

La manifestación tenía como objetivo expresar la oposición a la política exterior del actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, con respecto a los ataques de Israel en la Franja de Gaza.

Schafer y otros 50 participantes pedían el “alto al fuego inmediato” en Gaza y que el Gobierno estadounidense “deje de enviar armas a un genocidio”.

Todos los participantes llevaban camisetas negras con este mensaje, como se puede ver en las imágenes del arresto que se han difundido en las redes sociales.

Aunque no se ha emitido un comunicado oficial por parte de la actriz o su equipo representante, la organización judía y anti-sionista Jewish Voice for Peace agradeció a Hunter Schafer su apoyo a la causa pacífica palestina.