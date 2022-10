“La amo, punto”: Humberto Zurita se expresa así de Stephanie Salas y pide no le pregunten por su vida

Tras cuatro años de la muerte de quien fuera su esposa por casi cuatro décadas, Humberto Zurita aceptó que él y Stephanie Salas están “pasando un buen rato”.

Aunque ambos se han mantenido discretos respecto a su vida personal, el histrión de 68 años compartió lo que siente por la nieta de Silvia Pinal.

“¿Tú me preguntas qué onda con Stephanie Salas? Lo único que yo te voy a decir es: La amo, punto. ¿Ok? Listo. Lo demás ahí escriban, digan lo que quieran”, indicó Zurita a Maxine Woodside durante la emisión de su programa ‘Todo para la mujer’.

El protagonista de telenovelas como ‘Bajo un mismo rostro’, que puedes ver gratis en ViX, dejó claro que prefiere que no le pregunten sobre su intimidad.

Humberto Zurita conoce a Stephanie Salas “desde muy chiquita”

Este 3 de octubre se estrenó finalmente la entrevista que Humberto Zurita brindó a Andrea Chiarello, titular del show ‘Mamás felices’, y en la que habló sin problemas de Stephanie Salas.

De hecho, fue gracias al adelanto de dicho programa (lanzado el 1 de octubre) que trascendió una parte de las declaraciones brindadas por el también productor de cine.

“Estamos pasando un muy buen momento. Yo quiero muchísimo a sus hijas, a Michelle la conozco desde niña”, declaró en un principio.

Además de recalcar que sostiene una excelente relación con la abuela y madre de Salas, Zurita confesó que a ella solamente la consideraba una amiga.

“Conozco a Stephanie desde muy chiquita ella, 20 años tendría, no sé. Entonces la verdad que la veía muy… no la veía, ni siquiera la veía. La veía como una amiga que participaba con nosotros [en proyectos]”, expresó.

El actor inclusive recordó que la hija de Sylvia Pasquel fue muy cercana a Christian Bach, quien perdió la vida en febrero de 2019 a los 59 años.

“Se hizo muy muy amiga de Christian, [quien] la llevó a muchísimos proyectos nuestros. No sabía, ahora me platica Stephanie, que ellas tenían una relación tan íntima”, enunció.

Humberto Zurita no se niega al amor

Sobre la posibilidad de una “apertura a un amor” con Stephanie Salas, Humberto Zurita se declaró abierto.

“No me niego al amor porque la vida sin él no tiene sentido. […] Yo ya estuve en un seminario y me di cuenta de que célibe no voy a ser”, afirmó entre risas.

Aunque él sabe que “es buena compañía” para sí mismo, también valora el poder contar con Salas, a quien se refirió como “una buena amiga”.

“Me la estoy pasando muy bien, y yo a Stephanie la quiero muchísimo desde hace muchos años”, puntualizó.



Hasta el momento, la nieta de Silvia Pinal no se ha pronunciado públicamente sobre su relación con el padre de Sebastián y Emiliano Zurita.