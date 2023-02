Hijo menor de Humberto Zurita y Christian Bach reacciona al noviazgo de su papá y Stephanie Salas

Emiliano Zurita, el hijo menor de Humberto Zurita y la fallecida actriz Christian Bach, aseguró que apoya el noviazgo de su padre y Stephanie Salas, pues su único deseo es ver feliz al actor tras enviudar hace casi cuatro años.

El pasado 13 de febrero, Emiliano Zurita asistió a la premier de la serie 'La Cabeza De Joaquín Murrieta', la cual protagoniza, y en entrevista con diversos medios de comunicación opinó sobre que su papá se está dando una nueva oportunidad en el amor con la hija de Sylvia Pasquel.

Emiliano, al igual que su hermano mayor, Sebastián Zurita, comentó que su padre tiene su completo apoyo y que pasar tiempo en familia es su mayor anhelo.

“Increíble [que esté enamorado], yo soy muy feliz de ver a mi papá feliz y compartir estos momentos juntos que es lo más importante de mi vida”, externó el histrión de 29 años.

¿Cómo va la relación de Humberto Zurita y Stephanie Salas?

A cuatro meses de haber confirmado su relación con Stephanie Salas, Humberto Zurita, de 68 años, compartió que sigue muy enamorado y dispuesto a disfrutar esta etapa de su vida.

“Estoy feliz, estoy contento, estoy disfrutando la vida. Claro, la vida sigue ¿no? Dicen que la vida es como el agua de un río, una vez que pasa no vuelve a pasar, así que hay que disfrutarla”, reveló el histrión de telenovelas como ‘El maleficio’.

Las románticas declaraciones de amor de la pareja en San Valentín

Por su parte, en el Día de San Valentín Stephanie Salas usó las redes sociales para gritar a los cuatro vientos el amor que siente por el actor.

“Amor de todos los días. Feliz San Valentín. Te amo”, escribió la artista junto a una imagen en blanco y negro con un look rockero.



En respuesta a su publicación, Humberto Zurita le dejó un extenso mensaje en la sección de comentarios:

“La vida me brinda hoy, un camino nuevo para poder hacer crecer de nuevo la semilla del amor. Tú eres la mujer con la que puedo compartir el camino que me queda por recorrer. Gracias amor por tu cariño y tu dulzura, por tu integridad y tu forma original y sincera de amar y hacer crecer en mi corazón la fuerza del amor. La vida sin amor no tiene sentido. Te amo hoy, 14 de febrero aquí y ahora y todos los días que me queden por vivir”.

Además, en sus historias de Instagram, el actor le dedicó románticas frases de autores como Jorge Luis Borges y Alejandro Jodorowsky.

“‘Un día alguien te abrazará tan fuerte que todas tus partes rotas se juntarán de nuevo’, Alejandro Jodorowsky”, escribió Zurita.