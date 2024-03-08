Exconductor de Hoy fue diagnosticado con trastorno crónico y revela que decidió dejar medicamento

Video Kate del Castillo tuvo que “gatear” para ir al baño: relata la crisis que sufrió por una enfermedad

Lambda García, quien formó parte del programa Hoy de 2020 a 2021, abrió su corazón y en entrevista con Rodrigo Vidal en su podcast se sinceró sobre el trastorno crónico que le detectaron hace dos años.

El actor reveló que cuando tenía 35 años fue al psiquiatra y le detectaron TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad.

De acuerdo con la CVC el TDAH es uno de los trastornos del neurodesarrollo más frecuentes entre los niños y suele perdurar hasta la vida adulta, se presenta con problemas de atención y control de conductas.

Exconductor de Hoy habla del trastorno que le detectaron

Lambda García, de 37 años, señaló que le “hicieron exámenes” tras acudir al psiquiatra y así le detectaron el padecimiento.

“A los 35 fui al doctor. Fui al psiquiatra y tengo déficit de atención… Yo estoy medicado, todos los días de mi vida”, precisó.

El actor de ‘Vencer la culpa’, telenovela que puedes ver en ViX, destapó que luego de que recibió el diagnóstico entendió por qué se comportó de esa forma por años y algunas situaciones de su infancia.

“Pero ahora entiendo por qué era tan hiperactivo de niño, por qué no me gustaban tantas cosas, por qué era tan quisquilloso en lo que quería y en lo que no. Pude entender en mis treinta y tantos que tenía un déficit de algo y no pasa nada, una pastillita y te alivias”, sentenció.

¿Por qué Lambda García dejó los medicamentos?

El exconductor de Hoy contó que recibió medicamento luego de que le detectaron el trastorno crónico, pero decidió dejarlo.