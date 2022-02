Horacio Pancheri reacciona ante próxima boda de su ex Marimar Vega

Ante la próxima boda de Marimar Vega, el actor respondió si también tiene planes de boda: "¿Si me caso yo? No, todavía no. Estamos muy felices con Isa, estamos conociéndonos, disfrutando este momento tan bonito", aclaró. "Así que nada, cuando haya boda se van a enterar. Pero ahora tranquilos. Con Issa (me casaré) cuando llegue el momento".