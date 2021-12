El hijo de Carlos Calderón se robó el protagonismo en esta tierna postal: tiene 3 meses

El presentador y su pareja, Vanessa Lyon, se convirtieron en papás el 5 de septiembre y lo anunciaron con un pequeño fragmento de la película del ‘Rey León’, en donde Mufasa presenta a su heredero Simba ante los animales.



Al día siguiente publicó una fotografía en su cuenta de Instagram en el que tiene en brazos a su primogénito, al que nombraron León y quien se ha robado la atención de sus seguidores en su última publicación.

“Como escucharon en @despiertamerica nuestro bebe nació super saludable y muy bien portado. No ha llorado, sonríe mucho y está muy activo. @_vanessalyon ha sido una mamá guerrera a quien admiro y agradezco por su increíble embarazo. Estamos muy conmovidos con todos sus mensajes de cariño. Gracias por ser parte de nuestra familia”, escribió en su cuenta.

Leoncito y la tierna postal navideña

Carlos por motivo de la época decembrina ha compartido una serie de fotografías de su familia y con las que el bebé ha enamorado a los seguidores y amigos de la pareja.

En las imágenes Carlos, Vanessa y Leoncito tienen puesta una pijama navideña muy colorida, la pareja optó por usar el mismo ‘look’, mientras que el bebé resalta vestido de rojo y con un gorrito que lo hace lucir muy tierno.



El conductor mencionó que nunca usaría ropa combinada pero fue gracias a Vanessa que aceptó; además de que fue divertido posar con su familia, en especial en Navidad.

“Yo siempre había dicho que nunca me iba a hacer un photoshoot con pijamas combinada, pero eso antes de las producciones de @_vanessalyon con Leoncito y ahora ya no me quito la pijama 😂 Espero hayan pasado una Navidad muy especial. ❤️”, dijo en Instagram.



Y como la estrella fue el bebé, no se hicieron esperar los comentarios llenos de amor y cariño por el nuevo integrante de la familia, que sin duda se robó toda la atención en la postal navideña.

“Divino”, “Preciosos”, “Que cosita hermoooooosaaaaaaaaa!!!! Feliz Navidad Familia!!!! Love the pics!!!!! Es que Los pj's no pueden faltar”, “Igualito al padre” y “Gracias Carlitos. Tus fotos en familia en pijama son también muy especiales”, entre otros.

Otros emotivos momentos con León

Por otro lado, la actriz a través de historias de Instagram comparte su día a día con León, en el primer clip aparece bailando para calmar los llantos del pequeño, una actividad de mamá e hijo que es muy tierna.



Otro bello momento es ver al primogénito de Carlos con su mameluco de rayas color azul, un gorrito con orejas de ositos y unos guantes blancos acostado encima de una cobija que combina.

En el clip se le ven unos ojos claros y enormes.

¿Ya viste las fotografías navideñas de Carlos Calderón?