Polémicas de famosos

Hija de Regina Torné: Regina del Pilar luciría así tras 20 años en prisión por cometer asesinato

Regina del Pilar, primogénita de la famosa protagonista de la cinta ‘Como Agua Para Chocolate’, continúa en la cárcel. En 2007, ella fue condenada a 35 años de encierro tras ser hallada culpable de un asesinato.

Video ¿Yadhira Carrillo en depresión tras separación de Juan Collado? Ella responde cómo está

Regina del Pilar, hija de la actriz Regina Torné, está a días de cumplir 20 años en prisión. Regina fue condenada tras haber sido hallada culpable del delito de homicidio calificado.

La creadora de contenido Fernanda Phalf, quien comparte historias de mujeres que se encuentran en cárceles mexicanas, ha publicado en su cuenta de TikTok presuntas fotografías de la primogénita de la artista.

“Y miren, así luce actualmente”, escribió la ‘influencer’ para describir las imágenes, en las que se puede ver a Regina del Pilar con sudaderas y jeans, y no con uniforme.

Ella lleva todo este tiempo recluida en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, ubicado en la Ciudad de México.

Regina Torné habría dejado de visitar a su hija en la cárcel

En junio de 2024, Diario Basta! reportó que un juez negó a Regina del Pilar el beneficio de preliberación debido a que no cubrió la totalidad de la reparación del daño.

El magistrado le explicó a la inculpada que debía concretar el pago de 163 mil 249 pesos (alrededor de 9 mil dólares), el cual se le impuso para resarcir lo que hizo, pero ella se negó a liquidarlo.

Por ese motivo, ella regresó al penal, donde continuará cumpliendo con el castigo que le fue impuesto por las autoridades.

Este 19 de enero, la periodista Ana María Alvarado aseguró, en su programa para YouTube, que Regina Torné “tiene bastante tiempo, años, que ya no visita” a su hija, desde que se fue a vivir a Puebla.

La comunicadora reveló que Fernanda Phalf la contactó para informarle que un juez le dio la oportunidad a Regina del Pilar de perdir salir “por buen comportamiento”.

Alvarado detalló que ya le concedieron a Regina su petición; sin embargo, “está en espera de juntar el dinero de reparación del daño”.

“En el penal, me está diciendo, da clases de inglés para obtener dinero, y también en el centro escolar. Sus hijas tampoco la visitan”, leyó ella lo que Phalf le relató.

¿Qué hizo la hija de Regina Torné?

En abril de 2006, la agencia de noticias Notimex informó que Regina del Pilar fue detenida en enero de ese mismo año, acusada de cometer un asesinato.

Ella y su amante, Edgar Eslava, eran señalados de haber secuestrado a la esposa de este, Maribel Monroy, con ayuda de otros hombres.

Durante el rapto, la víctima perdió la vida por asfixia, sentenciaron policías. Regina del Pilar y un cómplice fueron vistos rociándole gasolina y prendiéndole fuego al cadáver.

En septiembre de 2007, el juez dictó sentencia condenatoria de 35 años de prisión a la hija de Regina Torné, reporta MVS Noticias.

Relacionados:
Polémicas de famososHijos de famososFamosos

