Hija de Carmen Salinas habló sobre el testamento de su madre: aún no le dan lectura

Carmen Salinas falleció el pasado 9 de diciembre en la Ciudad de México tras permanecer semanas hospitalizada a causa de un derrame cerebral. A raíz de su deceso, se ha especulado sobre qué pasará con la herencia de la productora, así como sus beneficiarios.

Familiares de la celebridad mexicana hablaron con la prensa respecto al tema después de culminar la misa realizada para pedir por el eterno descanso de Carmen Salinas.

Durante las declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación que se encontraban en la iglesia, la hija de la fallecida imitadora, María Eugenia Plascencia confesó que será el próximo 26 de diciembre cuando se lleve la urna con las cenizas de su madre al Panteón Español, CDMX.

“Ahorita la vamos a tener todavía unos días más, el domingo ya la llevaremos a la cripta familiar, para que ya esté ahí descansando con mi hermanito y todos los familiares que están ahí”.

¿Cuándo darán lectura al testamento de Carmen Salinas?

Después de manifestar lo que sucederá con los restos de la actriz, María Eugenia, negó que ella o alguno de sus familiares estén pensado en saber los bienes que dejó Carmen Salinas.

“Yo no he pensado nada de eso, porque para mí es un respeto hacia mi madre con el novenario y todo esto, porque es horrible desde un principio estar pensando esas cosas, todo debe estar arreglado y ya se enterarán con el tiempo, ahorita no hay una fecha (específica)”.



Gustavo Briones, sobrino de la famosa, aseveró que Carmen dejó algunos proyectos pendientes al igual que compromisos con el público.

“Hay una fecha de la película de Eugenio Derbez, no lo puedo decir yo, y hay dos películas más, una que filmó en Cochabamba, Bolivia, y otra que se llama ‘Los cuatro maras’”.

¿Quiénes heredarán los bienes de Carmen Salinas?

Hace 3 meses, la actriz y productora dio a conocer que realizó su testamento, además de las personas que recibirán la herencia.

Durante una entrevista con el programa Hoy, Carmen Salinas detalló que lo único que queda es repartir la casa en la que vivió, además de un estudio, el cual pertenecerá a las hijas de su primogénito Pedro Plascencia, quien falleció en 1994 por cáncer de pulmón. Por otra parte, el terreno será para su hija María Eugenia.

Cabe resaltar que la vivienda que habitaba Carmen Salinas la compró después de sacarse la lotería, en donde ganó más de 16 mil dólares en el año 1966.