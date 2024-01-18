Actor de ‘Nadie como tú’ es primo de un famoso actor: casi nadie lo sabe

Video Danilo Carrera no quería convertirse en actor: dejó ir su verdadero sueño para ayudar a su familia

Pocos saben que Danilo Carrera tiene un primo que sigue sus pasos en la actuación. Su nombre es Guty Carrera y forma parte del elenco de ‘Nadie como tú’, telenovela protagonizada por Brandon Peniche y Karla Esquivel.

Aunque fue a finales de 2023 que hizo su debut en los melodramas mexicanos, Guty Carrera tiene una extensa trayectoria en la actuación en Perú, donde además de vivir la mayor parte de su vida, estudió locución, música y actuación.

Su parecido con Danilo Carrera es una de las cosas que constantemente llama la atención en redes sociales, en donde en más de una vez los han cuestionados sobre su parentesco, sobre todo por lo mucho que se parecen físicamente, tal como sucedió en la fotografía que el protagonista de 'El amor invencible' compartió en Instagram el pasago 17 de enero.

Guty es primo de Danilo Carrera: su parecido físico es impresionante.

¿Quién es Guty Carrera, el primo de Danilo Carrera?

Guty Carrera nació el 30 de septiembre de 1990 y, al igual que su famoso primo, es originario de Guayaquil, Ecuador.

El intérprete de 33 años mostró interés en las artes escénicas desde muy corta edad. Aunque su objetivo era ser locutor, finalmente se inclinó por el modelaje.

Precisamente fue en Perú donde comenzó su carrera como modelo y tiempo después se convirtió en la imagen de una reconocida marca de ropa interior masculina.

Guty comenzó su carrera como actor en Perú.



Sin embargo, fue hasta 2019 que se trasladó a México para participar en el reality de competencias ‘Guerreros 2020’.

Posteriormente se integró al elenco de ‘Inseparables’ y ‘Resistiré’, para después retomar su carrera como actor en ‘Nadie como tú’ (telenovela que puedes ver en ViX), donde interpreta a ’Fabián Armenta’, un hombre atlético, guapo y caprichoso.