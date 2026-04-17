Gisella Aboumrad Actriz de ‘¡Vivan los niños!’ pide donaciones por su mamá: perdió la movilidad tras “infartos cerebrales” Gisella Aboumrad creó una página para recibir aportaciones económicas que puedan ayudarla a cubrir los gastos médicos de su madre.



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Gisella Aboumrad, conocida por proyectos como la telenovela ‘¡Vivan los niños!’, se encuentra solicitando ayuda económica para poder seguir apoyando a su mamá, quien enfrenta complicaciones de salud.

La actriz creó una campaña en la página GoFundMe para recaudar donaciones. En un mensaje, ella explicó la situación que atraviesa.

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“Mi mami ha estado luchando contra la enfermedad renal durante los últimos tres años, y recientemente, después de sufrir varios infartos cerebrales, perdió su movilidad”, relató.

Gisella Aboumrad quiere seguir apoyando a su mamá

Ella indicó que, como hija única, ha asumido “la responsabilidad” de todos los gastos de vida y médicos de su progenitora, a la que, por su edad, ya no le dan “seguro privado”.

“Han sido tres años difíciles, pero estoy decidida a hacer todo lo posible para apoyarla”, aseveró la artista de 46 años.

‘Gigi’, como la llaman afectuosamente, detalló que los fondos recaudados se destinarán directamente a facturas médicas, terapia

Los fondos recaudados se destinarán directamente a facturas médicas, terapia y equipo médico esencial, para que su mamá pueda “recuperar algo de independencia y comodidad”.

“Nunca imaginé que estaría en esta situación, especialmente después de mi propia recuperación de la reconstrucción renal debido al cáncer”, confesó.

“Ahora me enfrento a este nuevo desafío junto a mi mami, y estoy buscando ayuda con amigos y mi comunidad. Gracias por su amor, sus oraciones y su apoyo”, sentenció.

Gisella Aboumrad pide donaciones para su mamá por medio de GoFundMe. Imagen GoFundMe

Aún falta para llegar a la meta

Gisella Aboumrad espera poder reunir la cantidad de 3 mil dólares. Hasta la fecha, lleva 1,923 dólares y, pese a que falta para llegar a la meta, se ha demostrado agradecida.

“Gracias a todos los que se han sumado a ayudar a mi mami. Sigan orando para que ella esté bien”, escribió en una Historia de Instagram este 16 de abril.

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El pasado 25 de marzo, por medio de un video en la red social, la artista indicó que su mamá “fue diagnosticada en el 2022 con insuficiencia renal grado 3”.