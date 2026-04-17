Gisella Aboumrad

Actriz de ‘¡Vivan los niños!’ pide donaciones por su mamá: perdió la movilidad tras “infartos cerebrales”

Gisella Aboumrad creó una página para recibir aportaciones económicas que puedan ayudarla a cubrir los gastos médicos de su madre.

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Por:Dayana Alvino
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Gisella Aboumrad, conocida por proyectos como la telenovela ‘¡Vivan los niños!’, se encuentra solicitando ayuda económica para poder seguir apoyando a su mamá, quien enfrenta complicaciones de salud.

La actriz creó una campaña en la página GoFundMe para recaudar donaciones. En un mensaje, ella explicó la situación que atraviesa.

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“Mi mami ha estado luchando contra la enfermedad renal durante los últimos tres años, y recientemente, después de sufrir varios infartos cerebrales, perdió su movilidad”, relató.

Gisella Aboumrad quiere seguir apoyando a su mamá

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Ella indicó que, como hija única, ha asumido “la responsabilidad” de todos los gastos de vida y médicos de su progenitora, a la que, por su edad, ya no le dan “seguro privado”.

“Han sido tres años difíciles, pero estoy decidida a hacer todo lo posible para apoyarla”, aseveró la artista de 46 años.

‘Gigi’, como la llaman afectuosamente, detalló que los fondos recaudados se destinarán directamente a facturas médicas, terapia

Los fondos recaudados se destinarán directamente a facturas médicas, terapia y equipo médico esencial, para que su mamá pueda “recuperar algo de independencia y comodidad”.

“Nunca imaginé que estaría en esta situación, especialmente después de mi propia recuperación de la reconstrucción renal debido al cáncer”, confesó.

“Ahora me enfrento a este nuevo desafío junto a mi mami, y estoy buscando ayuda con amigos y mi comunidad. Gracias por su amor, sus oraciones y su apoyo”, sentenció.

Gisella Aboumrad pide donaciones para su mamá por medio de GoFundMe.
Gisella Aboumrad pide donaciones para su mamá por medio de GoFundMe.
Imagen GoFundMe

Aún falta para llegar a la meta

Gisella Aboumrad espera poder reunir la cantidad de 3 mil dólares. Hasta la fecha, lleva 1,923 dólares y, pese a que falta para llegar a la meta, se ha demostrado agradecida.

“Gracias a todos los que se han sumado a ayudar a mi mami. Sigan orando para que ella esté bien”, escribió en una Historia de Instagram este 16 de abril.

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El pasado 25 de marzo, por medio de un video en la red social, la artista indicó que su mamá “fue diagnosticada en el 2022 con insuficiencia renal grado 3”.

Gisella Aboumrad agradeció por las donaciones que han hecho para su mamá.
Gisella Aboumrad agradeció por las donaciones que han hecho para su mamá.
Imagen Gisella Aboumrad/Instagram
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