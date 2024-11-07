Gisella Aboumrad

Gisella Aboumrad, actriz de '¡Vivan los Niños!', se somete a cirugía para extirpar tumor canceroso

La actriz mexicana sorprendió al anunciar que padece cáncer de riñón, por lo cual fue sometida a una cirugía. Gisella Aboumrad hizo público su caso para concientizar sobre la detección temprana y la prevención de enfermedades.

BodyTune_1599012728817.png

Ashbya Meré.
Video Angélica Vale responde a quienes aseguran que es “vigoréxica” tras su drástica baja de peso

Gisella Aboumrad, quien participó en telenovelas como '¡Vivan Los Niños!' y 'Hasta que el Dinero nos separe', compartió que fue diagnosticada con cáncer de riñón.

Aunque dudó en hacer público su padecimiento, la actriz de 44 años se decidió a anunciarlo porque los síntomas que tuvo fueron mínimos y podrían ser confundidos con otras enfermedades, por lo cual desea crear conciencia sobre la importancia de la detección temprana y la prevención de enfermedades.

Gisella explicó que comenzó a experimentar molestias, pero al principio pensó que eran piedras en el riñón. Sin embargo, tras una serie de exámenes médicos, se le diagnosticó cáncer hace aproximadamente cinco meses.

" El cáncer de riñón no es una enfermedad que tiene síntomas. Yo empecé con unas molestias, pensé que tenía piedras en el riñón, se pasó el dolor y fue dos semanas en las que fue un poquito molesto, pero tuve gracias a Dios la iniciativa de ir al doctor (…) Me hace una ecografía, ve algo que no está bien, me manda a hacer una resonancia y de ahí sale el diagnóstico primario", explicó.

Vivan Los Niños
Vivan Los Niños
Imagen Televisa

Gisella Aboumrad se somete a cirugía de riñón

Este 7 de noviembre la actriz de 'Mujer de Madera', telenovela que puedes ver en ViX, se sometió a una cirugía para que le extirparan el tumor cancerígeno.

Temprano por la mañana llegó al hospital y mostró cómo se preparó para entrar a quirófano y pidió que le "mandaran buenas vibras".

Gisella Aboumrad antes de entrar a quirófano para extirparle tumor canceroso.
Gisella Aboumrad antes de entrar a quirófano para extirparle tumor canceroso.
Imagen Gisella Aboumrad/Instagram

¿Quién es Gisella Aboumrad?

Es una actriz, comediante y escritora mexicana. Su carrera despegó en Televisa en el programa 'La Parodia', donde trabajó junto a Angélica Vale y Arath de la Torre.

También ha participado en telenovelas como 'Carita de Ángel', '¡Vivan los Niños!', 'Mujer de Madera', 'Hasta que el Dinero Nos Separe', 'Zacatillo, Un Lugar En Tu Corazón', 'Cosita Linda', entre otras.

En 2021, se realizó la cirugía del bypass gástrico con el objetivo de mejorar su calidad de vida.

