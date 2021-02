Gina Carano es despedida por Lucasfilm tras sus comentarios "aborrecibles e inaceptables"

La actriz Gina Carano, protagonista de 'The Mandalorian', fue despedida por Lucasfilm tras hacer polémicas publicaciones en Instagram y Twitter. La productora de la serie calificó como "aborrecibles e inaceptables" los comentarios que Carano realizó en sus redes sociales, pues "denigran a las personas por sus identidades culturales y religiosas", según se lee en el comunicado enviado por un portavoz el pasado miercoles 10 de febrero.

Con esta información, se confirma que Carano ya no regresará a 'The Mandalorian' de Disney+ ni será parte de los proyectos futuros del universo 'Star Wars' .

¿Qué publicó Gina Carano en Instagram?

El escándalo de Gina Carano se originó después de que hiciera varias publicaciones en sus historias de Instagram, la noche del martes 9 de febrero. La que más polémica generó, fue la que comparó al holocausto con la situación política actual . "Los judíos fueron golpeados en las calles, no por los soldados nazis, sino por sus vecinos… incluso por niños. Debido a que la historia se edita, la mayoría de la gente hoy en día no se da cuenta de que para llegar al punto en que los soldados nazis pudieran arrestar fácilmente a miles de judíos, el gobierno primero hizo que sus propios vecinos los odiaran simplemente por ser judíos. ¿En qué se diferencia eso de odiar a alguien por sus opiniones políticas?", se leía en el post que más tarde borró , según Variety.

La actriz hizo otras publicaciones que permanecieron en sus historias, en una de ellas decía, "esperar que todos los que te encuentres estén de acuerdo con cada creencia o punto de vista que tienes es jodidamente salvaje", y en otra afirmaba, "Jeff Epstein no se suicidó".

La polémica previa en Twitter

En noviembre de 2020, quien interpretó a una exsoldado de la Alianza Rebelde en 'The Mandalorian' realizó varios tuits, en uno de ellos se burlaba del uso de cubrebocas, en medio de la pandemia del coronavirus; en otro sugirió que había ocurrido fraude electoral durante las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020.

El 5 de noviembre escribió: "Necesitamos limpiar el proceso electoral para que no nos quedemos sintiéndonos como lo hacemos hoy. Implementar leyes que nos protejan contra el fraude electoral. Investigar todos los estados. Filmar el conteo. Eliminar los votos falsos. Requerir identificación. Hacer que el fraude electoral termine en 2020. Arreglar el sistema".

"Me opongo al acoso, especialmente hacia los más vulnerables y a la libertad de elegir", escribió en respuesta. Ese tuit fue borrado.

La actividad de Carano en redes sociales también provocó que sus publicistas la dejaran en el otoño del año pasado, informó The Daily Beast.

Carano fue parte de 'The Mandalorian' durante sus dos primeras temporadas y su personaje fue uno de los favoritos de los fans.

De acuerdo con Deadline, Carano no estaba dispuesta a continuar con la temporada 3. A pesar de que había planes de realizar spin-offs de 'The Mandalorian', se filtró información de que la actriz no había llegado a un acuerdo con la empresa.