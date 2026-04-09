cirugías plásticas Gaby Spanic responde tras su cirugía facial a quien dice que hay que “envejecer con dignidad” La actriz fue contundente y se defendió de las críticas por su reciente intervención estética. Gaby Spanic también explicó lo que para ella significa tener dignidad a la hora de envejecer.



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Video Gaby Spanic revela los ‘arreglitos’ que se hizo para verse más joven

Gaby Spanic compartió un contundente mensaje a todos aquellos que dicen que hay que “envejecer con dignidad”, esto luego de haberse sometido a una cirugía en el rostro.

Fue por medio de un video, el cual subió a su cuenta de Instagram, que la protagonista de telenovelas como ‘La Usurpadora’ habló directo.

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“He escuchado mucho sobre envejecer con dignidad y quiero decir algo con claridad: la dignidad no está en las arrugas, está en cómo te tratas”, dijo.

“Para mí, dignidad es cuidarme, respetarme y no abandonarme”, aseveró con tranquilidad la actriz de 52 años.

En el texto con el que acompañó el clip, ella recalcó que considera que “la dignidad no vive en una arruga ni en un espejo”, sino “en cómo te miras a ti misma”.

“Yo no le debo al tiempo una explicación, ni a nadie una justificación”, sentenció. “Elegir cuidarme, verme bien y sentirme mejor no me quita dignidad… me la reafirma”.

“Porque la verdadera belleza no es obedecer expectativas ajenas, es tener la libertad de decidir sobre tu propio cuerpo y tu propia vida”, sumó.

“Envejecer no es rendirse… es evolucionar. Y hacerlo desde el amor propio, eso sí es dignidad”, añadió al respecto de su pensar.

En la sección de comentarios del ‘post’, famosas como Anahí, Lorena Herrera y Liliana Rodríguez expresaron su apoyo a Gaby y le aseguraron que quedó “hermosa”.

¿Qué operación se hizo Gaby Spanic?

En este mismo mensaje, Gaby Spanic destapó que la intervención que le realizaron doctores brasileños fue un ‘lifting facial’.

“No se trata solo de una cirugía. Se trata de una decisión que lo cambia todo… por dentro y por fuera”, ya había afirmado días atrás.

“Un proceso real. Íntimo. Sin filtros. Un antes y un después que muchos van a opinar… pero pocos se atreverían a vivir”, señaló.

Esta operación, expone Us Weekly, también es conocida como ritidectomía, permite rejuvenecer el rostro y el cuello al tensar los músculos, eliminar el exceso de piel y reposicionar los tejidos grasos.