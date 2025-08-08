Enfermedades

Integrante de Hoy contrajo “bacteria carnívora”: le dieron “30 por ciento de posibilidades de vivir”

El productor Gabriel Varela fue hospitalizado de emergencia tras sufrir varios infartos. El hijo de la fallecida actriz Gina Romand solo tenía el “30 por ciento de posibilidades de vivir” tras ser diagnosticado con una peligrosa bacteria.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video María Celeste Arrarás rompe el silencio tras la repentina muerte de su pareja y hace este anuncio

Gabriel Varela, integrante de Hoy, fue diagnosticado con una peligrosa bacteria, considerada como “carnívora”, tras sufrir varios infartos.

El productor fue hospitalizado de emergencia tras presentar malestares intestinales. Sin embargo, su condición se agravó luego de que sufriera varios infartos y entrara a cirugía en tres ocasiones.

PUBLICIDAD

“A Gabriel lo atacó una bacteria en el intestino, entonces, le han tenido que hacer tres cirugías… le dieron dos infartos, ha estado complicada la situación”, declaró su hermana, Gina Varela, en ‘De Primera Mano’ este 4 de agosto.

Más sobre Enfermedades

“La vida la está hincando”: Laura Zapata sobre enfermedad de Yolanda Andrade que la dejará sin habla
1:11

“La vida la está hincando”: Laura Zapata sobre enfermedad de Yolanda Andrade que la dejará sin habla

Univision Famosos
Yolanda Andrade manda importante mensaje tras revelar que “podría morir antes”
0:59

Yolanda Andrade manda importante mensaje tras revelar que “podría morir antes”

Univision Famosos
Muere Eddie Palmieri a los 88 años, leyenda de la salsa y pionero del jazz latino: esto se sabe
1:00

Muere Eddie Palmieri a los 88 años, leyenda de la salsa y pionero del jazz latino: esto se sabe

Univision Famosos
Yolanda Andrade dice que su historia con Verónica Castro “no es apta para niños de pecho”
1:13

Yolanda Andrade dice que su historia con Verónica Castro “no es apta para niños de pecho”

Univision Famosos
Periodista Joaquín López-Dóriga revela diagnóstico de cáncer: una “peritonitis fue determinante”
3 mins

Periodista Joaquín López-Dóriga revela diagnóstico de cáncer: una “peritonitis fue determinante”

Univision Famosos
Yolanda Andrade tiene enfermedad que “no tiene cura”: dejará de caminar y hablar “poco a poco”
0:59

Yolanda Andrade tiene enfermedad que “no tiene cura”: dejará de caminar y hablar “poco a poco”

Univision Famosos
Integrante de Hoy es hospitalizado de emergencia tras sufrir infarto: lo que se sabe
2 mins

Integrante de Hoy es hospitalizado de emergencia tras sufrir infarto: lo que se sabe

Univision Famosos
Toño Mauri hospitalizado por hongo en sus pulmones: hace 5 años tuvo un doble trasplante
2 mins

Toño Mauri hospitalizado por hongo en sus pulmones: hace 5 años tuvo un doble trasplante

Univision Famosos
Con dolor en la pierna y calambres: el calvario de actor de Mi Corazón Es Tuyo y su lucha por vivir
1:08

Con dolor en la pierna y calambres: el calvario de actor de Mi Corazón Es Tuyo y su lucha por vivir

Univision Famosos
Actor de Mi Corazón es Tuyo reaparece en TV tras coma por extraña bacteria: esto dijo
1:00

Actor de Mi Corazón es Tuyo reaparece en TV tras coma por extraña bacteria: esto dijo

Univision Famosos

“Ahorita va a tener que estar hospitalizado un rato porque este tipo de bacterias son muy cañonas… Ya saben los doctores, (la bacteria) tiene nombre y apellido, pero está muy difícil”, agregó.

Aunque la hija de la fallecida actriz Gina Romand no reveló el nombre de la bacteria que había atacado a su hermano al periodista Gustavo Adolfo Infante, en un nuevo encuentro con la prensa mexicana aseguró que se trataba de una “bacteria carnívora” que estaba “en Estados Unidos muy moda”.

“Es una infección intestinal. Es una bacteria que ahorita hay en Estados Unidos, que es una bacteria carnívora, entonces, es muy peligrosa porque te puede ir comiendo los órganos”, explicó el 5 de agosto a 'De la Rosa TV'.

“Por eso es que tuvieron que hacerle las tres cirugías y todo esto, pero ahí va ahí va”, dijo y confirmó que su hermano estuvo “al borde de la muerte”.

“Se me vino el mundo encima (…) Me decían que tenía 30 por ciento de posibilidades de sobrevivir, entonces gracias a Dios, tuve mucha fe, me agarré mucho de Dios y yo sabía que mi hermano iba a salir adelante… cuando despertó, lo primero que dijo fue: ‘Tengo un chorro de compromisos’”, comentó.

Finalmente, la hermana de Gabriel Varela comentó que la infección que había atacado al productor había sido “controlada” y que los dos infartos que sufrió pudieron ser “ese estrés quirúrgico”.

PUBLICIDAD

“Ya está bien, ya hoy lo pasaron a terapia intermedia, entonces, ya pronto estará fuera”, sentenció.


Relacionados:
EnfermedadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD