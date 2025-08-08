Integrante de Hoy contrajo “bacteria carnívora”: le dieron “30 por ciento de posibilidades de vivir”
El productor Gabriel Varela fue hospitalizado de emergencia tras sufrir varios infartos. El hijo de la fallecida actriz Gina Romand solo tenía el “30 por ciento de posibilidades de vivir” tras ser diagnosticado con una peligrosa bacteria.
Gabriel Varela, integrante de Hoy, fue diagnosticado con una peligrosa bacteria, considerada como “carnívora”, tras sufrir varios infartos.
El productor fue hospitalizado de emergencia tras presentar malestares intestinales. Sin embargo, su condición se agravó luego de que sufriera varios infartos y entrara a cirugía en tres ocasiones.
“A Gabriel lo atacó una bacteria en el intestino, entonces, le han tenido que hacer tres cirugías… le dieron dos infartos, ha estado complicada la situación”, declaró su hermana, Gina Varela, en ‘De Primera Mano’ este 4 de agosto.
“Ahorita va a tener que estar hospitalizado un rato porque este tipo de bacterias son muy cañonas… Ya saben los doctores, (la bacteria) tiene nombre y apellido, pero está muy difícil”, agregó.
Aunque la hija de la fallecida actriz Gina Romand no reveló el nombre de la bacteria que había atacado a su hermano al periodista Gustavo Adolfo Infante, en un nuevo encuentro con la prensa mexicana aseguró que se trataba de una “bacteria carnívora” que estaba “en Estados Unidos muy moda”.
“Es una infección intestinal. Es una bacteria que ahorita hay en Estados Unidos, que es una bacteria carnívora, entonces, es muy peligrosa porque te puede ir comiendo los órganos”, explicó el 5 de agosto a 'De la Rosa TV'.
“Por eso es que tuvieron que hacerle las tres cirugías y todo esto, pero ahí va ahí va”, dijo y confirmó que su hermano estuvo “al borde de la muerte”.
“Se me vino el mundo encima (…) Me decían que tenía 30 por ciento de posibilidades de sobrevivir, entonces gracias a Dios, tuve mucha fe, me agarré mucho de Dios y yo sabía que mi hermano iba a salir adelante… cuando despertó, lo primero que dijo fue: ‘Tengo un chorro de compromisos’”, comentó.
Finalmente, la hermana de Gabriel Varela comentó que la infección que había atacado al productor había sido “controlada” y que los dos infartos que sufrió pudieron ser “ese estrés quirúrgico”.
“Ya está bien, ya hoy lo pasaron a terapia intermedia, entonces, ya pronto estará fuera”, sentenció.