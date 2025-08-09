Gabriel Soto dice que "la vida lo sorprenda" en el amor, en medio de rumores de romance con cantante

Video ¿Ya olvidó a Irina? Gabriel Soto responde si tiene un nuevo amor con famosa ‘influencer’

Gabriel Soto confesó que está abierto al amor en medio de rumores que lo vinculan sentimentalmente con la cantante e 'influencer' Ana Carla Sinclair.

El protagonista de 'Monteverde' no tiene prisa en volverse a enamorar, pero no se niega a que la vida lo sorprenda con el amor.

PUBLICIDAD

"Sigo trabajando en mí, ya veremos, a ver qué pasa. Realmente yo estoy disfrutando muchísimo este proyecto, estoy disfrutando muchísimo la aceptación que ha tenido con la gente", contó a Mezcalent.

"Y bueno, seguir creciendo sin bajar la guardia y sin descuidar lo que he venido trabajando durante tantos meses, así que ahora sí que la vida nos sorprenda y que la vida nos lleve por el camino del amor, de la empatía y del respeto", añadió.

Desde su ruptura con Irina Baeva en 2024, el actor se ha enfocado en recuperar su salud y disfrutar a sus hijas.

"Por mis hijas hago todo. Ellas estuvieron conmigo el año pasado cuando estuve mal, cuando estaba en otro lugar y todos los días en este proyecto me dicen que están orgullosas de mí, que le eche ganas, me dan, ahora sí que palabras de ánimo".

¿Gabriel Soto tiene nueva novia?

Fue en mayo cuando surgieron los rumores de que Gabriel Soto tenía novia, pues lo captaron en el aeropuerto de Los Ángeles con Ana Carla Sinclair, una cantante, modelo e 'influencer' mexicana.

Recientemente el actor fue cuestionado al respecto, pero lejos de aclarar los rumores dio pie a más especulaciones.

"Yo puedo viajar con quien quiera, ¿no?", respondió a la prensa cuando le mencionaron que lo habían visto con Ana Carla. "No sean chismosos, no, no, no…", añadió con una sonrisa.

Gabriel Soto ha dado 'like' en Instagram a alguna publicaciones de Ana Carla Sinclair. Imagen Ana Carla Sinclair/Instagram

¿Quién es Ana Carla Sinclair?

Es cantante, modelo e 'influencer' mexicana originaria del estado de Guerrero.

Participó en 'La Voz México en 2014', formando parte del equipo de Espinoza Paz.

PUBLICIDAD

También ha incursionado en la locución de radio y participado como modelo en videoclips de famosas estrellas de la música como Marco Antonio Solís, Los Temerarios y Los Tucanes de Tijuana.

Como cantante ha abierto conciertos para figuras internacionales como David Guetta.