Gabriel Soto y Geraldine Bazán juntos de nuevo en tiernas fotos familiares
Después de un año, Gabriel Soto y Geraldine Bazán volvieron a convivir en un evento que marca una etapa importante de su hija Miranda.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
La hija menor de Gabriel Soto y Geraldine Bazán lo volvió a hacer, Miranda reunió públicamente a sus padres, quienes la acompañaron en su graduación escolar.
Los actores compartieron imágenes junto a su hija y externaron su orgullo al verla cumplir un logro con el que termina otra etapa de su vida.
"Mi mosquetera chiquita… Hoy cierras un capítulo y abres mil más, igual de increíbles y llenos de magia. Estamos profundamente orgullosos de ti, de esa sonrisa que ilumina el mundo y de ese corazón gigante que, seguro, te va a llevar hasta las estrellas. Sueña, crea, conquista todo lo que te propongas… y que tu luz siga iluminando la vida de todos los que te rodeamos. Te amo infinitamente", escribió Geraldine en Instagram mostrando varias fotos del momento.
Por su parte, Gabriel también externó su felicidad: "Estamos sumamente orgullosos de ti hijita Miranda. Nada me da más alegría, felicidad y motivación ver cómo empiezas a cumplir tus sueños. Te amo con toda mi alma y siempre estaremos contigo para amarte y apoyarte".
Miranda tiene 11 años y se graduó de la primaria en un prestigioso colegio de la Ciudad de México.
Geraldine Bazán y Gabriel Soto no habían aparecido juntos de manera pública desde la primera comunión de su hija menor, evento que se llevó acabo el 8 de junio de 2024.
Los actores se separaron hace 7 años, por una presunta infidelidad del histrión con Irina baeva.