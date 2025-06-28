Gabriel Soto y Geraldine Bazán juntos de nuevo en tiernas fotos familiares

Video Geraldine Bazán y Gabriel Soto se reencuentran cara a cara en la primera comunión de su hija

La hija menor de Gabriel Soto y Geraldine Bazán lo volvió a hacer, Miranda reunió públicamente a sus padres, quienes la acompañaron en su graduación escolar.

Los actores compartieron imágenes junto a su hija y externaron su orgullo al verla cumplir un logro con el que termina otra etapa de su vida.

"Mi mosquetera chiquita… Hoy cierras un capítulo y abres mil más, igual de increíbles y llenos de magia. Estamos profundamente orgullosos de ti, de esa sonrisa que ilumina el mundo y de ese corazón gigante que, seguro, te va a llevar hasta las estrellas. Sueña, crea, conquista todo lo que te propongas… y que tu luz siga iluminando la vida de todos los que te rodeamos. Te amo infinitamente", escribió Geraldine en Instagram mostrando varias fotos del momento.

Gabriel Soto, Geraldine Bazán y su hija Elissa acompañaron a Miranda en su graduación escolar. Imagen Geraldine Bazán/Instagram, Gabriel Soto/Instagram

Por su parte, Gabriel también externó su felicidad: "Estamos sumamente orgullosos de ti hijita Miranda. Nada me da más alegría, felicidad y motivación ver cómo empiezas a cumplir tus sueños. Te amo con toda mi alma y siempre estaremos contigo para amarte y apoyarte".

Miranda tiene 11 años y se graduó de la primaria en un prestigioso colegio de la Ciudad de México.

Elissa también acompañó a su hermana menor. Imagen Geraldine Bazán/Instagram, Gabriel Soto/Instagram

Geraldine Bazán y Gabriel Soto no habían aparecido juntos de manera pública desde la primera comunión de su hija menor, evento que se llevó acabo el 8 de junio de 2024.

Geraldine Bazán y Gabriel Soto juntos en la primera comunión de su hija. Imagen Geraldine Bazán/Instagram