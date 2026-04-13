Frankie Muniz Protagonista de ‘Malcolm in the Middle’ sufre fuerte choque en carrera de NASCAR La camioneta de Frankie Muñiz colisionó en una de las curvas del Bristol Motor Speedway durante su participación en carrera de NASCAR.



Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.



Video ¿No fue una llanta?: aparecen nuevas hipótesis sobre muerte de Diogo Jota

Frankie Muñiz, protagonista de ‘Malcolm in the Middle’ sufrió fuerte choque durante carrera de NASCAR.

El viernes 10 de abril, el actor vivió momentos de tensión durante su participación en la Craftsman Truck Series, celebrada en las curvas del Bristol Motor Speedway. Su camioneta fue impactada por el piloto Tyler Reif, lo que provocó que su vehículo se impactara contra el muro.

PUBLICIDAD

La situación se complicó todavía más cuando otro competidor, Timmy Hill, no pudo esquivar el impacto y quedó involucrado en el accidente, por lo que la competencia fue suspendida por unos minutos.

Frankie Muñiz. Imagen Frankie Muñiz / Instagram



“Creo que Reif tal vez se impacientó, no sé. Me estaba gritando ahí adentro, diciendo que yo era un rezagado, como si no debiera estar compitiendo. Estoy en la posición de ‘lucky dog’, estoy peleando. Pertenezco a esa pista tanto como él, tanto como los líderes”, dijo Frankie Muñiz tras terminar la carrera.

Aunque la colisión de las camionetas fue aparatosa, ninguno de los involucrados resultó con lesiones de consideración. Sin embargo, no pudieron concluir la prueba.

"La verdad es que pensé que estábamos rindiendo bastante bien, me sentía bastante rápido. Estábamos en la posición de ‘lucky dog’, así que solo intentaba hacer buenos tiempos por vuelta. Creo que quedaban como 10 vueltas para terminar la etapa”, sentenció el actor.

Big trouble for Frankie Muniz, Tyler Reif and Timmy Hill at Bristol. https://t.co/P4rSgj6WVj pic.twitter.com/kzBM6DPzkd — FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) April 11, 2026

El accidente de Frankie Muñiz ocurrió el día del estreno de ‘Malcolm in the Middle’

Frankie Muñiz se vio involucrado en el choque múltiple el mismo día del reestreno de su popular serie ‘Malcolm: la vida sigue siendo injusta’.