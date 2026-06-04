Francisco Bolívar Francisco Bolívar reaparece en medio de especulaciones sobre su salud mental: así se dejó ver en redes La abrupta salida de Francisco Bolívar de 'Sin Senos Sí Hay Paraíso' ha provocado una serie de rumores y especulaciones sobre su salud mental. El actor reapareció en un video en su perfil de Instagram.



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Video Exnovia de Francisco Bolívar, con quien terminó antes de sufrir depresión, rompe el silencio

Francisco Bolívar reapareció en redes, luego de su abrupta salida de la telenovela 'Sin Senos Sí Hay Paraíso', acontecida en mayo.

Fue a través de un video que el actor se dejó ver en Instagram, en el cual aparece haciendo ejercicio y luciendo la imagen de Jota, su personaje en la telenovela.

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"El que no sabe el cuento siempre lo quiere contar. Sau Isnah", es el texto que escribió para acompañar el video, aunque no queda claro si fue grabado recientemente, pues el 30 de marzo compartió un video en el gimnasio con la misma vestimenta.

Francisco no dio detalles sobre su salud ni si regresará a las grabaciones del proyecto.

Francisco Bolívar reaparece en redes tras su salida de 'Sin Senos Sí Hay Paraíso'. Sin embargo, no está claro si el video es reciente. Imagen Francisco Bolívar/Instagram

¿Qué tiene Francisco Bolívar?

La repentina salida de Francisco Bolívar de 'Sin Senos Sí Hay Paraíso' ha causado la incertidumbre del público, pues se desconocen los motivos de su ausencia.

El presentador Carlos Ochoa dijo en su cuenta de Instagram que el actor habría dejado el proyecto por una presunta "enfermedad mental", aunque la información no ha sido confirmada.

Sin embargo, en entrevistas del pasado, Bolívar compartió que sufrió una fuerte depresión tras vivir una ruptura sentimental, de la cual se recuperó refugiándose en el deporte.