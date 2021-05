Abogado de Florinda Meza explica cuáles son los derechos que peleará con el hijo de Chespirito

El abogado reiteró que esto no se trata de la obra del fallecido actor, de la cual es dueño su hijo Roberto Gómez Fernández: "Los derechos de propiedad intelectual sobre todo el acervo vinculado a Chespirito y los personajes que derivan no hay ninguna pugna, en lo absoluto".

"Lo que no se mencionó fueron los derechos biográficos, derechos de vida y derechos de imagen propios de la persona , es decir, de don Roberto, por lo cual nadie puede negociar sobre ellos para obtener un beneficio, en tanto no se determine a quién y cómo le corresponderían a cada una de las personas que se tengan que ver beneficiadas por la asociación", agregó en el show mexicano.

"Son derechos de los cuales no puede disponer, por lo menos no de manera inmediata en tanto no se resuelva esto, así que me parece que por la impecable relación que tiene y además el profesionalismo con el que se maneja el señor Gómez Fernández, estará dispuesto a detenerse a revisar esto", señaló.