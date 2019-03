Fernando Carrillo desmiente a su ex y niega que tenga una orden de arresto en su contra

“ Es una total mentira, ¿dónde está la orden de aprehensión?", así respondió Fernando Carrillo un día después de que la madre de su hijo hizo tal afirmación mostrando documentos legales. El actor venezolano dio su versión en 'Ventaneando', el mismo show donde este 6 de marzo Margiolis Ramos, expareja de Carrillo, aseguró que tiene una orden de aprehensión por supuestamente no pagar la manutención del niño.

Carrillo fue tajante: "Dicen que tengo orden de aprehensión y eso sale en el continente, o sea que soy prófugo de la justicia prácticamente, ¿qué es eso? No es cierto, no hay ninguna orden de aprehensión, porque si la hubiese la tendrías hoy aquí, Fernando Carrillo no tiene orden de aprehensión en Estados Unidos”, dijo en completa calma.

Confirmó que sí le llegó una factura por 15,000 dólares pero asegura que ese dinero no es solo por la manutención de su hijo: “Esos 15,000 dólares incluyen los gastos de sus abogados (los de Margiolis)”.

Ramos aseguró en la entrevista que Carrillo no le daba dinero para Ángel Gabriel desde mayo de 2018: “En principio él me daba 1,200 dólares, cuando pusimos la demanda en la corte él lo había bajado a 600 dólares mientras estaba la decisión de la jueza. Cuando la jueza tomó su decisión él se fue del país y dejó de pagar”.

Sin embargo, el venezolano asegura que sigue pagando: “Eso es falso, acabo de pagar sus clases a la tutora la semana pasada, el mismo niño me dice ‘gracias por pagarme mis clases papi’, yo le digo ‘mi amor lo que quiero es que ahora cada vez que vayas a clases me hables’. Desde hace 10 años me han hecho tantas maldades, o sea, yo pago y no lo llevan a clases de guitarra”.

Carrillo también confirmó que antes le mandaba 1,200 dólares a la madre de su hijo y después bajó la cantidad a 600, como lo dijo Ramos 24 horas antes: “Sí, de un tiempo para acá me he puesto (hace seña de duro) porque me ha hecho gastar más de 50,000 dólares en abogados, querían todo destinado a mi hijo por egoísmo, por avaricia, por lo que sea”.

El actor asegura que su primogénito es manipulado: “Mi hijo me ama, está en los videos, lo hacen sufrir cuando va a mi casa, cuando se quiere quedar conmigo, lo han manipulado, pobre, así como me alejé porque yo no le estoy peleando la custodia, los hijos son de las madres pero ya, hoy todo tiene un límite”, recalcó a ‘Ventaneando’.

Al ser cuestionado sobre si sería arrestado al pisar Estados Unidos sin pagar los 15,000 dólares, respondió: “Es una factura que me están cobrando sus abogados que no voy a pagar, a partir de hoy todo va a una cuenta de mi hijo, a los 18 años va a poder tener un gran patrimonio para arrancar su vida porque ya me cansé de pagar clases de guitarra que no se pagan”.

El actor venezolano también confirmó las declaraciones que dio Margiolis sobre que le propuso arreglarse fuera de los tribunales: “Yo le dije 'vamos a llegar a un acuerdo fuera de corte', y eso se puede hacer pero ella se muere por 15 minutos de fama, por salir en televisión”.

En la entrevista del 6 de marzo Margiolis argumentó que Fernando la había contactado recientemente: “Él estuvo escribiéndome la semana pasada invitándome a México como si no pasara nada, yo le dije que pague”. A lo que el venezolano contestó: “Le dije hace unos días 'vente a México para que luego no digas que no los invito', la iba a poner a ella en un hotel porque quiero ver a mi hijo, (pero) no respondió”.

Fernando Carrillo también asegura que su hijo fue procreado en un encuentro casual: “Por culpa de Margiolis Ramos yo más nunca voy a hacer el amor, a tener sexo, a acostarme con una fan, perdonen, no voy a ser primero ni el último, yo soy trasparente. Sí, cometí el error de estar con una fan, perdón no soy perfecto y nunca lo he sido, pero sigo aprendiendo de la vida. Nunca fue mi esposa, nunca fue mi novia, nunca fue mi pareja, fue una persona con la que salí, es la mamá de mi hijo y por eso la respeto, pero tampoco porque sea la mama de mi hijo voy a vivir amargado, agobiado”.

El actor cree que los problemas comenzaron cuando ella creyó que podrían tener una relación: “Yo pienso que ella pensaba que íbamos a tener una relación después de nacer el niño. Su idea inicial era abortar, yo le dije no porque yo tenía 38 años, todos mis contemporáneos tenían hijos y yo dije 'a lo mejor Dios nunca más me va a premiar con un hijo', le dije 'tenlo que te voy a ayudar para siempre', y ella entendió ayudar con, no sé, casar. Ella ahora dice que me rechazó, está bien, si ella dice que por eso no la quiero, está bien”.

Contundentemente, el actor dio por terminado el tema ante los medios de comunicación: “ Pero a partir de hoy señores no me pregunten más por esto, a partir de hoy no hay más nada, yo voy a poner a mi abogado a hablar con la corte y ya”.

Pidió que Margiolis Ramos le diera una disculpa pública: “Aquí la solución que ella tiene es una disculpa pública o por lo menos escribir lo bueno que he sido y que arreglemos esto fuera de corte, porque yo no voy a arreglar esto en la corte. Si la jueza me ordena algo que lo arregle con mi abogado, en Estados Unidos todo se arregla con abogados. Ella (Margiolis) es la que ha querido hacer todo este show que hoy por mi parte se acaba”, finalizó.

