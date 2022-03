Ferdinando Valencia se siente “decepcionado” de Jesús Ochoa por no apoyarlo en la muerte de su hijo

Ferdinando Valencia, quien aún sufre la muerte de su hijo Dante, confesó que el actor Jesús Ochoa lo “decepcionó” tras su negativa de apoyarlo para acceder al seguro que cubriría los gastos hospitalarios que en 2019 derivaron de la enfermedad por la que murió su pequeño de tres meses de nacido.

En entrevista para el programa ‘Todo para la mujer’, con la comunicadora Maxine Woodside, el actor de ‘Vencer el pasado’ habló de la inconformidad que le provocó la manera de proceder de Ochoa, quien encabeza la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

Ferdinando Valencia, quien trabajó con el actor de 62 años en la telenovela ‘Por ella soy Eva’ hace 10 años, señaló que lo admiraba y lo tenía en un pedestal hasta que buscó su ayuda.

“Jesús Ochoa, en su momento, para mí se convirtió en el ser más admirado del planeta, yo quería ser Jesús Ochoa a la hora de trabajar, y lo digo de corazón. Jesús, si me escuchas, tú sabes que yo lo digo con una plena admiración que nunca dejaste de constatar, con un gusto tremendo de verlo, con más gusto de hacer escenas con él, se me inflaba el pecho a la hora de trabajar a su lado”, expresó.

Hace más de 2 años, Valencia acudió a él para que lo apoyara en tramitar el seguro de gastos médicos mayores que le correspondía y así saldar la deuda millonaria con el hospital en el que atendieron a su hijo mellizo, Dante, por un cuadro de meningitis que terminó con su corta vida.

El actor de ‘Simplemente María’ y ‘Lo que la vida me robó’ dijo en la reciente entrevista que Ochoa se negó argumentando que brindarle su ayuda podía interpretarse como un conflicto de intereses o nepotismo, lo cual provocó que su entonces amigo cayera del pedestal en el que lo tenía.

“Después de que lo atendiera le dije ‘Jesús me pasó esto’, y él dijo ‘Ah sí, pero no puedo porque eres mi amigo y si eres mi amigo van a pensar que fue por eso’, es que no lo tienes que hacer por amistad, lo tienes que hacer porque es mi derecho, llevo décadas cotizando”, agregó.

Recordó que en un principio el intérprete de cine, teatro y televisión y secretario general de la ANDA dijo no estar enterado de la situación por la que atravesaba, a pesar de que la noticia estuvo en el ojo público.

“Y a la hora que él ocupa este cargo, el cual supongo que tampoco debe ser fácil, que yo le comentara ‘Jesús ayúdame con mi problema’, apelando a que es mi derecho, y él me dijera ‘¿qué problema?’, cuando era un caso público y todo mundo sabía”, señaló.



Si bien Valencia sigue admirando al actor por su trayectoria, reveló que como persona deja mucho que desear.

“Así que aquel ídolo que yo tenía, en las tablas, que lo sigue siendo, por otro lado se convirtió en una decepción profunda como ser humano”, dijo Ferdinando Valencia.

El esposo de Brenda Kellerman, con quien tuvo a sus hijos Dante y Tadeo, no pierde la esperanza de que el protagonista de la telenovela ‘El bienamado’ realice de la mejor forma posible su labor en la ANDA, sindicato mexicano que ha sido criticado en los últimos meses por un supuesto mal manejo.

“Confío en que de alguna manera tiene que abrir los ojos y entender que él dejó de ser él en el momento que se metió ahí”, comentó.



El actor también reveló que si bien hasta ahora no ha recibido el apoyo correspondiente, el asunto ha tenido algunos avances, por lo que prefiere mantener discreción.

“No voy a seguir manteniendo un discurso en contra de nadie de la ANDA, tal vez, excepto por las formas que se tardaron mucho, que no fue como me hubiera gustado que fuera, pero hasta el momento es tiempo de ser prudente y no hablar mucho al respecto, creo que las cosas están caminando bien”.

Ferdinando Valencia sigue llorando y sufriendo por la muerte de su hijo Dante

El actor y su esposa Brenda Kellerman trataron a toda costa de salvar la vida de Dante, el hermano mellizo de Tadeo, quien el próximo mes de abril cumplirá 3 años.

Los pequeños nacieron el 24 de abril en Coral Springs, Florida. A diferencia de Tadeo, Dante presentó problemas en los pulmones al nacer, y a pesar de que ambos fueron dados de alta días después, Dante tuvo que regresar al hospital.

El bebé fue diagnosticado con meningitis bacteriana, la cual se complicó y le provocó insuficiencia renal y cardiaca, así como la amputación de una de sus extremidades. El 3 de agosto de 2019 murió tras meses de agonía en un hospital de Guadalajara, México.

A casi tres años del duro suceso por el que pasó la familia Valencia, el actor sigue devastado.

“Llega la noche, llega la soledad y yo me levanto y no puedo, lloro y sufro. Y ella (Brenda Kellerman) es la que llega ahí conmigo”, declaró el artista mexicano en la reciente entrevista con la reportera Berenice Ortiz.