Fátima Torre

¿Te acuerdas de Iluminada de Soy tu dueña? Ahora su hija debuta como actriz

Fátima Torre ganó popularidad al interpretar a ‘Iluminada’ en la telenovela ‘Soy tu dueña’. Ahora su hija mayor sigue sus pasos como actriz.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Hijos de famosos que son la nueva generación de artistas: son talentosos, guapos y carismáticos

Fátima Torre ganó popularidad en 2010 al interpretar a ‘Iluminada’, una joven empleada de la hacienda ‘Los Cascabeles’, en la telenovela ‘Soy tu dueña’. Ahora 14 años después, su hija mayor, Isabela, sigue sus pasos en la actuación.

Daniela Luján compartió una foto junto a Fátima Torre, con quien trabajó hace más de 20 años en la telenovela ‘El diario de Daniela’. La protagonista de ‘¿Tú crees? (serie que puedes ver en ViX)’ expresó su felicidad por trabajar ahora con la hija de Fátima.

PUBLICIDAD

Más sobre Fátima Torre

Actriz de Soy tu Dueña habría sido víctima de Mariana Echeverría: la señalaría por "hábitos tóxicos"
1 mins

Actriz de Soy tu Dueña habría sido víctima de Mariana Echeverría: la señalaría por "hábitos tóxicos"

Univision Famosos
Actriz de Soy tu Dueña estalla contra críticas porque su hijo de 4 años "usa chupón”
0:59

Actriz de Soy tu Dueña estalla contra críticas porque su hijo de 4 años "usa chupón”

Univision Famosos
Actriz de ‘Amor Real’ se somete a drástico cambio de look tras su divorcio
2 mins

Actriz de ‘Amor Real’ se somete a drástico cambio de look tras su divorcio

Univision Famosos
Actriz de Amor Real se divorcia y hace tremenda fiesta con piñata para celebrar su soltería
2 mins

Actriz de Amor Real se divorcia y hace tremenda fiesta con piñata para celebrar su soltería

Univision Famosos
Fátima Torre se alejó de las telenovelas para ser mamá: conoce a sus dos hijos
3 mins

Fátima Torre se alejó de las telenovelas para ser mamá: conoce a sus dos hijos

Univision Famosos
¿Recuerdas a Iluminada de ‘Soy tu dueña’? Así se ve a 10 años del estreno de la telenovela
2 mins

¿Recuerdas a Iluminada de ‘Soy tu dueña’? Así se ve a 10 años del estreno de la telenovela

Univision Famosos
"El miedo se fue": Fátima Torre muestra a su bebé mientras esperaban salir del hospital para encerrarse en casa
1:14

"El miedo se fue": Fátima Torre muestra a su bebé mientras esperaban salir del hospital para encerrarse en casa

Univision Famosos
Fátima Torre se convierte en madre por segunda ocasión en medio de la pandemia del coronavirus
16 fotos

Fátima Torre se convierte en madre por segunda ocasión en medio de la pandemia del coronavirus

Univision Famosos
Bebés de famosas que nacerán en medio de la pandemia del coronavirus
21 fotos

Bebés de famosas que nacerán en medio de la pandemia del coronavirus

Univision Famosos
Tras anunciar el sexo de su nuevo bebé, Fátima Torre confiesa que no fue sorpresa para ella
1:32

Tras anunciar el sexo de su nuevo bebé, Fátima Torre confiesa que no fue sorpresa para ella

Univision Famosos

“Hace años trabajé con la mamá y hoy me tocó llamado con la hija”, expresó Daniela Luján en Instagram este 15 de mayo.

Isabella parece haber heredado la vena artística de Fátima Torre.
Isabella parece haber heredado la vena artística de Fátima Torre.
Imagen Daniela Luján Instagram / Fátima Torre Instagram


Aunque ni Daniela Luján ni Fátima Torre compartieron detalles sobre el proyecto en el que participará la hija de ‘Iluminada’, según la imagen que se compartió en redes sociales, Isabella formaría parte de la nueva temporada de la serie de comedia ‘¿Tú crees?’.

¿Quién es la hija de Fátima Torre?

Fátima Torre se convirtió en madre por primera vez el 21 de octubre de 2017. Isabella, su primogénita, es fruto del matrimonio que sostuvo con Héctor Salazar hasta 2023.

La actriz documentó su primer embarazo en su canal de YouTube, repitiendo este hecho con Diego, su segundo hijo.

Hasta ahora, Isabella, quien está a punto de cumplir 7 años, es la única que ha mostrado interés por incursionar en el mundo del espectáculo. La pequeña habría ingresado hace un par de meses al CEA Infantil, según lo revelado por su famosa mamá en Instagram. Diego, el hijo más pequeño de Fátima Torre, apenas tiene 4 años.

Relacionados:
Fátima TorreHijos de famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD