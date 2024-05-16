¿Te acuerdas de Iluminada de Soy tu dueña? Ahora su hija debuta como actriz

Video Hijos de famosos que son la nueva generación de artistas: son talentosos, guapos y carismáticos

Fátima Torre ganó popularidad en 2010 al interpretar a ‘Iluminada’, una joven empleada de la hacienda ‘Los Cascabeles’, en la telenovela ‘Soy tu dueña’. Ahora 14 años después, su hija mayor, Isabela, sigue sus pasos en la actuación.

Daniela Luján compartió una foto junto a Fátima Torre, con quien trabajó hace más de 20 años en la telenovela ‘El diario de Daniela’. La protagonista de ‘¿Tú crees? (serie que puedes ver en ViX)’ expresó su felicidad por trabajar ahora con la hija de Fátima.

“Hace años trabajé con la mamá y hoy me tocó llamado con la hija”, expresó Daniela Luján en Instagram este 15 de mayo.

Isabella parece haber heredado la vena artística de Fátima Torre. Imagen Daniela Luján Instagram / Fátima Torre Instagram



Aunque ni Daniela Luján ni Fátima Torre compartieron detalles sobre el proyecto en el que participará la hija de ‘Iluminada’, según la imagen que se compartió en redes sociales, Isabella formaría parte de la nueva temporada de la serie de comedia ‘¿Tú crees?’.

¿Quién es la hija de Fátima Torre?

Fátima Torre se convirtió en madre por primera vez el 21 de octubre de 2017. Isabella, su primogénita, es fruto del matrimonio que sostuvo con Héctor Salazar hasta 2023.

La actriz documentó su primer embarazo en su canal de YouTube, repitiendo este hecho con Diego, su segundo hijo.