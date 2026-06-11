Famosos Supuesta exintegrante de la producción de ‘Sin senos sí hay paraíso’ denuncia haber sido acosada sexualmente Una joven llamada Natalia Pinzón asegura que el director de actores de la serie, empleado de TIS Productions, cometió una agresión en su contra. Ella señala que, además, cuando denunció lo sucedido, le recomendaron guardar silencio.



Video Piden orar por actor de ‘Sin Senos Sí Hay Paraíso’ ante su repentina salida del proyecto tras tragedia

Natalia Pinzón, una joven colombiana que afirma trabajó en TIS Productions, encargada de la producción de la nueva temporada de ‘Sin senos sí hay paraíso’, acaba de denunciar que presuntamente fue víctima de acoso sexual.

La acusación de la alegada empleada llega a casi dos meses de que en el set de la serie, en Bogotá, Colombia, dos miembros del ‘craw’ perdieran la vida a raíz de un ataque armado.

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Natalia Pinzón da detalles del supuesto acoso que sufrió

En entrevista para el programa ‘Ventaneando’, Natalia Pinzón contó cómo habría ocurrido la agresión y quién la perpetró.

Ella puntualizó, en primer lugar, que además de ser empleada de TIS Productions, trabaja “para una marca de sushi ‘to go’”, donde le hacen llegar pedidos “a los diferentes actores”.

“Me coge por aparte el señor Alfonso Duarte, que él es el director de actores de la producción, y me dice en el camerino, textualmente, que pues qué le iba a dar a cambio. Yo le dije que un barco de sushi”, narró.

“Él lo recibe, pero dice: ‘No, dame un beso’. Y era mucha la insistencia en que yo debía darle un beso, a lo cual yo no me sentía cómoda. Él se para y me pone acá [frente a la cara] su miembro genital. No se lo saca, pero sí que me insinúa. Me sentí agredida, acosada sexualmente”, agregó.

Natalia Pinzón pidió ayuda

Luego de lo alegadamente sucedido, Natalia Pinzón dice haberse acercado a una persona de TIS Productions para denunciar el supuesto actuar de Alfonso Duarte.

“Yo recurro a la señora Dayana, ella es nuestra coordinadora, fue la persona que me convocó a esta grabación”, pormenorizó.

“Ella me da una respuesta que, así yo hablara, nadie nos iba a poner atención. Que, básicamente, no. Que me iba a quedar sin trabajo, que en cualquier producción ya no me iban a volver a llamar, que me iban a vetar como tal, entonces que mejor me quedara callada”, añadió.

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Pinzón recordó que, presuntamente, después de que habló, Duarte le escribió por medio de las plataformas digitales.

“Él también me contacta por Instagram y me dice, básicamente, que la que quedó mal fui yo, no él”, aseveró al respecto.