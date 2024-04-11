Ex de Maite Perroni acusado de abuso por presentadora: Koko Stambuk enfrentaría consecuencias legales

Koko Stambuk, quien fuera pareja de Maite Perroni, enfrenta acusaciones de abuso por parte de la presentadora argentina Melina Noto. Durante un festival en Chile el pasado 7 de abril, el músico intentó besar a la fuerza a Noto, un incidente que se volvió relevante en las redes sociales tras la difusión de un video.

Ante lo sucedido, la Municipalidad de Casablanca, resposable de la Fiesta de la Vendimia de Casablanca en Chile, condenó estos hechos a través de un comunicado.

“Durante el show de la banda Glup!, el vocalista (Cristian ‘Koko’ Stambuk) de la agrupación forzó físicamente a la animadora del evento para intentar darle un beso en la boca... A esto se sumó que tras la negativa de la conductora, insistió en su intención desafiándola verbalmente en presencia del público”, dice el texto difundido por el diario AS Chile.

Conductora condena comportamiento de Koko Stambuk

Melina Noto expresó su indignación sobre lo sucedido con Koko Stambuk en pasado domingo. La presentadora condenó los hechos en su cuenta de Instagram, calificando la situación como “humillante”.

“Gracias Municipalidad de Casablanca por estas declaraciones y el respaldo desde el primer momento poniéndose en contacto conmigo a la brevedad. Espero que lo que me sucedió ayer no le suceda nunca más a ninguna mujer ni a nadie. Nadie puede ser obligado a nada. Que pena que en 2024 todavía existan estas situaciones tremendamente humillantes”, señaló el pasado 9 de abril.

Koko Stambuk se disculpa: admite error

El 10 de abril, Koko Stambuk emitió una disculpa pública a Melina Noto a través de un video compartido en su cuenta de Instagram, reconociendo su error.

“Quiero, en este video, pedir una gran disculpa a Melina Noto por lo que pasó este domingo en Casablanca. Este no es un video de justificación, no es un video para normalizar las cosas; es un video de disculpa por las cosas que pasaron”, comenzó.

Koko Stambuk enfrentaría consecuencias legales tras señalamientos de abuso Imagen Koko Stambuk / Instagram



“Jamás me atrevería a cuestionar el sentir de una mujer y menos de una persona. He pensado mucho en qué decir, realmente, y creo que no me queda nada más que admitir que cometí un error. Creo que todos somos seres humanos y todos, a veces, hacemos cosas que no están bien”, continuó.

Además, el exnovio de Maite Perroni advirtió que asumiría las consecuencias legales de su comportamiento.

“En la deconstrucción de una sociedad en la que fui criado, obviamente, hoy voy comprendiendo cosas; voy creciendo, voy entendiendo que hay cosas que normalizamos y no están bien, y me hago cargo de ellas . Me hago cargo de mi error; me hago cargo también de las consecuencias que puede tener mi error, legales, también con mi banda y con la gente que quiero. Y por supuesto, tratando que eso ayude a que estas situaciones no se den más, no se normalicen”, expresó.

Por último, el músico reiteró sus disculpas a Melina Noto.

“Por mi lado estoy completamente en contra de estas situaciones. Me observo en el mismo video que ustedes han visto y siento que fue una cosa muy tonta de mi parte hacer las cosas así, y lo reconozco. No puedo decir otra cosa, sería una mentira de mi parte. Me avergüenzo, pido disculpas. Sinceramente, creo que fue un error. Creo que hay que aprender a que estas cosas no sucedan más”, subrayó.

“Y en especial, esta disculpa, una vez más, es para Melina Noto por haber pasado un momento tan incómodo por mi culpa”, sentenció.

Según reportes de People en Español, el Ministerio Público local habría iniciado una investigación en contra de Koko Stambuk.