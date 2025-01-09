Actriz de ‘Amor en custodia’ se arrepiente de no haber besado más a su bebé antes de que muriera

Video Muere ‘bebé arcoíris’ de famosa actriz y “desconsolada” comparte desgarradoras imágenes de la tragedia

Estela Calderón, actriz conocida por sus papeles en telenovelas como ‘Amor en custodia’, confesó el lamento que tiene ante la muerte de su bebé, Alana, a los seis meses.

Fue en octubre de 2021 cuando la también fotógrafa reveló que su pequeña, quien nació con su melliza Emilia el 20 de febrero, había fallecido: “Después de un proceso muy difícil, trascendió”.

El 25 de agosto de 2022, ella conmemoró el primer aniversario luctuoso de su retoño con un mensaje en el que aseguró que esta seguirá siendo su “guía”.

Estela Calderón se “arrepiente” de no haber besado más a su bebé

Este 9 de enero, Estela Calderón recurrió a Instagram para compartir el pesar que experimentó luego de la partida de Alana.

“Siempre he pensado que nos faltaron muchos besos y abrazos cuando te tuve… es algo que hasta la fecha duele”, escribió.

La veracruzana, que también apareció en el melodrama ‘Se busca un hombre’, explicó la razón detrás de que no le diera más de esos mimos a la niña.

“La pandemia estaba en sus inicios, el temor colectivo, el miedo a contagiarte de algo y las sugerencias de los expertos tenían un peso enorme y ponía ciertas limitantes físicas entre nosotros”, sentenció.

“Cuántas veces, aunque mi instinto se resistía, dejé de acercar mis labios a tu carita porque lo que menos quería era perjudicarte, pero lo que más necesitábamos era abrazarnos y no soltarnos”, agregó.

Calderón admitió: “Me arrepiento, sin duda. Pero, he podido irlo soltando poco a poco, porque sé que hicimos lo que pudimos con lo que teníamos”.

La intérprete aseguró, sin ahondar en detalles, que tanto ella como su criatura lo dieron “todo” en su lucha, por lo que con eso se queda.

“Te amo para siempre, solecito mío. ¡Alana, que se diga siempre tu nombre!”, apuntó para finalizar su emotiva misiva.

Estela Calderón compartió emotivo mensaje sobre su arrepentimiento hacia su difunta bebé, Alana. Imagen Estela Calderón/Instagram

Estela Calderón muestra lo grande que está Emilia

El pasado 15 de diciembre, Estela Calderón colgó en la plataforma digital una serie de postales para conmemorar la temporada decembrina.

Gracias a algunas de las imágenes se puede apreciar lo grande que está su hija Emilia, quien está a semanas de cumplir 4 años.