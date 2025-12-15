Roberto Carlos Roberto Carlos sufre accidente automovilístico a sus 84 años, ¿cuál es el estado de salud? El famoso cantante chocó mientras grababa un programa especial de Navidad. El equipo del intérprete rompió el silencio a horas de lo sucedido.



El famoso cantante Roberto Carlos sufrió, a sus 84 años, un accidente automovilístico la madrugada del domingo 14 de diciembre.

De acuerdo con la Policía Militar de Carreteras, en Gramado, Brasil, el artista conducía un coche cuesta arriba cuando este “perdió los frenos”, reporta el portal SRzd.

Debido a dicha falla mecánica, el vehículo, un Cadillac, “rodó hacia atrás por la autopista, chocando contra otros tres carros y un árbol”.

El intérprete de ‘Amada amante’ y otras tres personas tuvieron que ser trasladados a una clínica local, explica el medio.

¿Cuál es el estado de salud de Roberto Carlos?

A horas de lo sucedido, el equipo de trabajo de ‘El Rey de la música latina’ emitió un comunicado para dar detalles al respecto.

“Nos gustaría informarles que, durante las grabaciones del especial de fin de año de TV Globo, Roberto Carlos sufrió un pequeño accidente automovilístico”, expusieron.

“Fue atendido en el hospital de Gramado y dado de alta poco después, sin mayores problemas”, revelaron al respecto de la condición del baladista.

Además de agradecer por “las muestras de cariño”, en el escrito indicaron que “tranquilizamos a todos informando que los involucrados se encuentran bien”.

Captan a Roberto Carlos tras percance

La tarde de ayer, la revista Quem publicó un par de fotografías que, detallaron, fueron tomadas luego del incidente.

En las imágenes se puede ver a Roberto Carlos, primero, saliendo del hotel en el que se estaba hospedando, en compañía de un hombre.

Posteriormente, aparece a bordo de un auto, sentando en el asiento del pasajero, sonriendo mientras mira hacia la calle.