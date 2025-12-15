Roberto Carlos

Roberto Carlos sufre accidente automovilístico a sus 84 años, ¿cuál es el estado de salud?

El famoso cantante chocó mientras grababa un programa especial de Navidad. El equipo del intérprete rompió el silencio a horas de lo sucedido.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Video Forense revela si la muerte de Abraham Quintanilla, padre de Selena, está bajo investigación

El famoso cantante Roberto Carlos sufrió, a sus 84 años, un accidente automovilístico la madrugada del domingo 14 de diciembre.

De acuerdo con la Policía Militar de Carreteras, en Gramado, Brasil, el artista conducía un coche cuesta arriba cuando este “perdió los frenos”, reporta el portal SRzd.

PUBLICIDAD

Debido a dicha falla mecánica, el vehículo, un Cadillac, “rodó hacia atrás por la autopista, chocando contra otros tres carros y un árbol”.

El intérprete de ‘Amada amante’ y otras tres personas tuvieron que ser trasladados a una clínica local, explica el medio.

Más sobre Roberto Carlos

Muere hijo de Roberto Carlos a los 52 años a causa de cáncer
1 mins

Muere hijo de Roberto Carlos a los 52 años a causa de cáncer

Univision Famosos
Los emotivos mensajes de despedida de los famosos a Karla Luna
26 fotos

Los emotivos mensajes de despedida de los famosos a Karla Luna

Univision Famosos
Jennifer López se amanece grabando su nuevo disco en español
1 mins

Jennifer López se amanece grabando su nuevo disco en español

Univision Famosos
‘Chegaste’: el dueto que Jennifer Lopez canta con Roberto Carlos en portugués
1 mins

‘Chegaste’: el dueto que Jennifer Lopez canta con Roberto Carlos en portugués

Univision Famosos

¿Cuál es el estado de salud de Roberto Carlos?

A horas de lo sucedido, el equipo de trabajo de ‘El Rey de la música latina’ emitió un comunicado para dar detalles al respecto.

“Nos gustaría informarles que, durante las grabaciones del especial de fin de año de TV Globo, Roberto Carlos sufrió un pequeño accidente automovilístico”, expusieron.

“Fue atendido en el hospital de Gramado y dado de alta poco después, sin mayores problemas”, revelaron al respecto de la condición del baladista.

Además de agradecer por “las muestras de cariño”, en el escrito indicaron que “tranquilizamos a todos informando que los involucrados se encuentran bien”.

Captan a Roberto Carlos tras percance

La tarde de ayer, la revista Quem publicó un par de fotografías que, detallaron, fueron tomadas luego del incidente.

En las imágenes se puede ver a Roberto Carlos, primero, saliendo del hotel en el que se estaba hospedando, en compañía de un hombre.

Posteriormente, aparece a bordo de un auto, sentando en el asiento del pasajero, sonriendo mientras mira hacia la calle.

Roberto Carlos fue captado tras su incidente.
Roberto Carlos fue captado tras su incidente.
Imagen CNN Pop/Instagram
Relacionados:
Roberto CarlosFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
Cómplices
Gratis
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX