Gregorio Pernía Esposa de actor de ‘Sin senos sí hay paraíso’ responde críticas a su cuerpo tras convertirse en mamá Erika Farfán compartió un poderoso mensaje luego que la llamaran, entre otras cosas, “gorda”. Ella recordó que han pasado solo seis meses de que dio a luz a su bebito.



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Video Piden orar por actor de ‘Sin Senos Sí Hay Paraíso’ ante su repentina salida del proyecto tras tragedia

La esposa de Gregorio Pernía, actor de ‘Sin senos sí hay paraíso’ y otras grandes producciones, respondió contundentemente luego de que fuera víctima de críticas a su físico luego de haber dado a luz a su último hijo, Gregorio Jr.

Erika Farfán, quien alumbró a su bebé el pasado mes de noviembre, recurrió a su cuenta de Instagram para emitir un profundo mensaje.

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“He recibido muchos comentarios en redes sociales… y sí, la mayoría vienen de mujeres. Se dejó poner: ‘Gorda’, ‘vieja’, ‘fea’… palabras que algunas personas escriben con tanta facilidad sin pensar en lo que hay detrás de un cuerpo, de una mujer, de una mamá y de una mamá de 42 años”, indicó.

Esposa de Gregorio Pernía habla de los cambios que atraviesa

En su misiva, Erika Farfán recordó que “apenas” han pasado seis meses desde que tuvo a su retoño y se sinceró:

“Y, aunque en mis embarazos anteriores mi cuerpo reaccionó diferente, esta vez ha sido un proceso mucho más lento y difícil para mí”.

“La lactancia exclusiva da hambre, muchísima hambre. El cuerpo cambia, las hormonas cambian, las emociones cambian…”, agregó.

La colombiana recalcó que este “ha sido uno de los momentos más hermosos” de su vida y que está “priorizando lo más importante”, que es a Gregorio Jr.

“No voy a mentir, claro que una lee los comentarios, pero tampoco me voy a derrumbar por ellos. Mi valor no depende de un filtro, de una talla ni de la opinión de personas que no conocen mi historia”, sentenció.

“Hay mujeres que creen que ofendiendo a otra mujer se sienten mejor consigo mismas. Y qué triste que entre nosotras mismas a veces olvidemos tener empatía”, añadió.

Erika puntualizó que no es su prioridad “verme ‘perfecta’ para las redes”, sino su pequeño, su salud mental, su paz y “vivir esta etapa con amor”.

“Y aunque mi cuerpo hoy no sea el mismo de antes, sigue siendo el cuerpo que creó vida. Y por eso merece respeto, amor y paciencia”, concluyó.

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Gregorio Pernía le demuestra su apoyo a su pareja

De forma directa, pero emotiva, Gregorio Pernía le demostró públicamente a Erika Farfán que apoya su contestación a los señalamientos.

“Te amo”, apuntó el intérprete en la sección de comentarios de la publicación, agregando un emoji de corazón rojo.