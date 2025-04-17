Gregorio Pernía será padre por sexta vez a sus 54 años: no se lo esperaba

A sus 54 años, Gregorio Pernía volverá a ser padre junto a su esposa Erika Rodríguez. La pareja compartió la noticia en Instagram el 16 de abril y contaron, además, que para ellos se trató de una sorpresa.

" Hace más de seis años me dijeron que no podría tener más hijos, y lo acepté. Dejé los métodos, seguí con mi vida, mi familia, mis proyectos, creyendo que ese ciclo ya estaba cerrado. Pero hoy, con el corazón lleno, puedo decir: estoy embarazada".

Rodríguez también admitió que su primera reacción fue de incertidumbre: "Y aunque al principio fue difícil asimilarlo, ahora solo siento gratitud, amor y una ilusión inmensa por todo lo que viene".

La pareja compartió una serie de fotos junto con sus dos hijos en común, Luna del Mar y Valentino.

Gregorio Pernía volverá a ser papá a sus 54 años. Imagen Gregorio Pernía/Instagram

Por su parte, Luna compartió una publicación expresando su sentir: "Hoy comparto una de las noticias más bonitas que he recibido: mi mamá está embarazada. Un nuevo corazón late dentro de ella y desde ya sentimos cómo ese amor se expande y nos envuelve a todos".

¿Cuántos hijos tiene Gregorio Pernía?

Además de la joven y Valentino, Gregorio tiene tres hijos producto de relaciones previas. El mayor es Diego, de 33 años a quien el actor reconoció como su hijo en 2019, pues fue procreado durante una relación fugaz cuando era muy joven.

Después está Emiliano, de 24 años, fruto de su noviazgo con Marcela Mar. Posteriormente nació Julián, hijo que tuvo con Angélica Turizo.