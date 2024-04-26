Protagonista de Esmeralda es papá de una famosa actriz, que se casó en secreto con galán de telenovela

Video Pareja de novela de Fernando Colunga no se guarda nada: responde si él será "buen padre"

Fernando Colunga, Leticia Calderón, Nora Salinas y Alejandro Ruiz protagonizaron en 1997 la telenovela 'Esmeralda'. En la producción, Ruiz interpretó a ‘Adrián Lucero’ y catapultó su carrera, la cual compaginó con su faceta de papá y es que pocos saben que tienen una hija famosa.

El actor es papá de Arantza Ruiz, quien desde niña mostró sus aptitudes para la actuación y debutó en las telenovelas a los 8 años.

Su primer proyecto en televisión fue en 2004 junto a Yadhira Carrillo en ‘Amarte es mi pecado’ ; un año después, se unió al elenco de la telenovela infantil ‘Pablo y Daniel’. La actriz se alejó de los escenarios por seis años y después retomó su carrera.

Arantza Ruiz regresó a la actuación participando en varios episodios de ‘La Rosa de Guadalupe’ y ‘Como dice el dicho’. En 2014, la hija del protagonista de ‘Esmeralda’ actuó en ‘La malquerida’ con Victoria Ruffo.

Dentro de las telenovelas más recordadas de la actriz están 'El hotel de los secretos' y ‘Los elegidos’ junto a Maca García y Carlos Ferro.

Arantza Ruiz es hija del actor Alejandro Ruiz



Su carrera tomó otro rumbo en 2021, cuando Rosy Ocampo le ofreció uno de los papeles protagónicos de ‘Vencer el pasado’, donde interpretó a ‘Mariluz’.

En 2023, formó parte de ‘Eternamente amándonos’ con el personaje de ‘Cecilia’, gracias al cual explorósu faceta de cantante.

Arantza Ruiz y su boda secreta con galán de telenovelas

Arantza Ruiz llevó su vida privada con completo hermetismo, pero en octubre de 2023 confirmó que se casó con un galán de telenovelas, pese a que sólo tenían dos meses de noviazgo.

Durante una entrevista con la revista Influencer, la actriz aceptó que dos años antes contrajo nupcias en secreto con el actor Sebastián Fouilloux, quien actuó en la serie ‘Ellas soy yo’, y que no invitaron a nadie a la boda.

“A las dos semanas dijimos ‘¿y si nos casamos?’ y a los dos meses nos casamos, nos hubiéramos casado antes, pero no había citas en el registro civil y de eso ya va para dos años. No le dijimos a nadie, el día que nos casamos teníamos llamado, la cita era a las 11 de la mañana y el llamado era a las 2, fuimos, firmamos y después nos fuimos a comer al catering”.

Arantza Ruiz revela que se casó y narra su historia de amor con famoso actor



Arantza Ruiz relató que su terapeuta y el de su hoy esposo estaban muy angustiados por la decisión que estaban tomando y que incluso trataron de "impedir" la boda, pidiéndoles que “pensara las cosas”.

“Cuando uno piensa demasiado las cosas nunca se avienta… Tanto su terapeuta como el mío fue de ‘no sean estúpidos, piensen las cosas’, porque te vas conociendo en el proceso”.

El protagonista de ‘Esmeralda’ tampoco tomó con mucha gracia la boda de su hija, quien afirmó que su papá casi la deshereda al enterarse.

“Le dio un ataque, sí le dio, de que casi me deshereda y luego se le pasó”, mencionó entre risas.