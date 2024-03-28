Eric del Castillo acepta que tiene "achaques" y revela cuál es su estado de salud

Video Eric del Castillo le dijo a Kate que no se casara con Aarón Díaz: ¡se lo advirtió justo antes de la boda!

Desde hace varios años se ha hablado del estado de salud de Eric del Castillo, quien ha presentado distintos padecimientos, que han provocado un sinfín de especulaciones, como que padece Alzheimer o demencia senil.

El primer actor acabó con los rumores y destapó si es verdad que padece una enfermedad incurable.

Eric del Castillo revela qué padece

El papá de Kate del Castillo rompió el silencio en entrevista con 'De Primera Mano' este 27 de marzo, donde habló sobre los rumores de que presuntamente padece Alzheimer.

"No, nada (no tengo enfermedad crónica), bendito sea Dios, me acabo de hacer unos análisis generales, estoy muy bien bendito sea Dios y no lo digo de mentiras, es de verdad, estoy muy bien", comentó. .

El actor de 'Vivir de amor' no sólo aclaró que es mentira que padece esa enfermedad incurable; también aeptó públicamente que "tiene achaques".

Reveló que su único problema de salud es el que padece de la vista.

"Tengo mis achaques, tengo 90 años, entonces tengo problemas con la vista, se me fundió el foco, pero veo bendito sea Dios, pero cuando trato de leer (no veo)", sentenció.

Eric del Castillo aprovechó su entrevista para lanzarse contra sus difamadores, señalando: “Me han matado como 20 veces y dicen que tengo cosas, una bola de tarugadas, pero todo eso se les va a revertir”.

Kate del Castillo destapó por qué su papá no la reconoció

Eric del Castillo desató tremendo revuelo en noviembre de 2022 cuando no reconoció a su hija Kate en un restaurante de la Ciudad de México.

La actitud del actor provocó que se especulara sobre una posible demensia senil o Alzheimer, enfermedades que Kate del Castillo negó, revelando qué era lo que padecía su papá.