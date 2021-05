Emma Watson reaparece en redes para aclarar su supuesto retiro de la actuación y el compromiso con su novio

El caso es que la actriz recordada por las películas de ‘Harry Potter’ volvió a las redes sociales para hablar sobre por qué no ha publicado mensajes desde mediados del año pasado.

“Queridos admiradores, los rumores que hablan sobre si estoy comprometida o no, o si mi carrera ‘está inactiva o no’ son recursos para crear clics cada vez que se aclaran si son ciertos o falsos”, tuiteó el lunes la actriz británica. “Si yo tengo novedades – les prometo que les avisaré”.

El lunes, la actriz de películas exitosas como ‘La bella y la bestia’ y ‘El círculo’ aclaró a sus casi 60 millones de seguidores de Instagram y casi 30 millones de Twitter que no crean en rumores. Emma no había usado su cuenta de Instagram desde junio ni tuiteado desde agosto.

“Entre tanto por favor asuman que si no les comunico nada solo significa que estoy pasando la pandemia de manera tranquila como la mayoría de la gente – (¡) sin lograr hacer pan de masa madre (!), atendiendo a mis seres queridos y haciendo lo mejor para no propagar el virus que sigue afectando a tanta gente”, agregó.

La ausencia de la actriz de 31 años en las redes desató rumores que decían que ella iba a dejar de actuar y se había comprometido con su novio Leo Robinton. La última película en la que Emma apareció es "Little Women", de 2019.

Las especulaciones sobre un posible receso laboral por parte de la actriz comenzaron en febrero, cuando su propio agente dijo a The Daily Mail que la carrera de la celebridad estaba “inactiva” y ella no iba a aceptar nuevos proyectos, de acuerdo con Page Six.