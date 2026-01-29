Elisa Beristain Elisa Beristain continúa hospitalizada: su hermano reporta que "está sufriendo mucho dolor" Tras sufrir una crisis de salud en medio su programa 'BerisTIME', Elisa Beristain fue hospitalizada y, aunque ya no se encuentra en cuidados intensivos, su estado todavía es delicado.



Video Yolanda Andrade habla de la salud de Vero Castro: “Nos vamos a hablar por la ouija”

Elisa Beristain continúa hospitalizada tras haber sufrido una crisis de salud durante una transmisión en vivo el 22 de enero. Aunque ya no se encuentra en la unidad de cuidados intensivos (UCI), su estado actual es delicado, según reportó su hermano en el canal de YouTube 'BerisTIME'.

¿Cómo se encuentra Elisa Beristain?

PUBLICIDAD

Leo Beristain, hermano de la comunicadora de espectáculos, explicó la tarde del 28 de enero que los "niveles vitales" de Elisa estaban "bastante estables", por lo cual "ya no era necesario que permaneciera en cuidados intensivos. Sin embargo, esto no significa que se encuentre ya en buenas condiciones", por lo que continúa en "observación constante".

El hermano de la presentadora también compartió que pudo hablar directamente con ella y señaló que en los recientes exámenes de sangre que le practicaron "los glóbulos blancos aún estaban muy altos" por la infección. Además, "el dolor no desaparece, la sensación de desvanecimiento todavía no se va. Está sufriendo todavía mucho dolor, mucha incomodidad", añadió.

¿Qué tiene Elisa Beristain?

El 22 de enero, mientras realizaba una entrevista para su programa 'BerisTIME', Elisa comenzó a presentar signos de malestar como mareos, palidez y dolor abdominal intenso, situación que alarmó a su equipo de producción.

Poco después, la conductora decidió suspender su participación y solicitar atención médica de urgencia.

En el hospital, los médicos determinaron que la comunicadora presentaba riesgo inminente de un choque séptico, producto de una infección. También se confirmó que su presión arterial estaba baja, razón por la cual fue ingresada de inmediato a la UCI.

Un informe reciente de su equipo de trabajo señala que el origen de la sepsis fue una "perforación en el intestino", por lo cual ha requerido estar bajo sedación profunda.