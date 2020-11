Eleazar Gómez no obtiene la libertad condicional: continuará el proceso en prisión

El abogado detalló lo que ofrecieron a la jueza para que Eleazar quedara en libertad condicional: "Se le pidió que él se iba a salir del domicilio que habitaba con ella de inmediato para garantizar que no la va a tener a un lado, se le solicitó ya no acercase a los lugares que frecuenta, se le ofreció que iba a someterse a terapias psicológicas con el fin de no volver a incurrir en un futuro". Agregó que el actor accedió a " ofrecer una disculpa al público y a todas las mujeres que se sintieron ofendidas".