Eduardo Yáñez es abuelo de “un niño hermoso” que no conoce: así habló del distanciamiento con su hijo
El actor habló como pocas veces de Eduardo Yáñez Jr., de quien se encuentra distanciado desde hace poco más de siete años.
Fruto de su primer matrimonio con Norma Adriana García, Eduardo Yáñez experimentó la paternidad al dar la bienvenida a su único hijo, también llamado Eduardo. Sin embargo, desde el año 2017, padre e hijo se encuentran distanciados.
La relación entre ellos se resquebrajó cuando el joven utilizó sus redes sociales para descalificar e insultar al actor, describiéndolo entonces como “drogadicto, racista y abusador de mujeres”.
Ahora, siete años después, Eduardo Yáñez habló como pocas veces de su único hijo, quien hace un par de años lo convirtió en abuelo tras el nacimiento de Angelo, a quien el actor de ‘Golpe de Suerte’ (telenovela que puedes ver en ViX) todavía no conoce.
“Eduardo debe tener como 32 años. No hablamos. Soy abuelo de un niño hermoso, pero no lo conozco”, contó el actor a Matilde Obregón en una entrevista publicada en su canal de YouTube el pasado 28 de marzo.
Sin entrar en detalles sobre la razón de su separación, el actor compartió su perspectiva sobre el momento en que decidió distanciarse de su único hijo, a quien asegura que actualmente le va muy bien.
“Es triste decirlo pero tú no puedes obligar a nadie a que te quiera. Cuando sus acciones son solamente en contra tuya todo el tiempo, llega un momento en el que dices ‘ahí muere, wey, llégale y haz tu vida’. Él está haciendo su vida y le va muy bien”, expresó.
Lo que Eduardo Yáñez más extraña de su hijo
No obstante, hubo un tiempo en que su hijo fue su “mejor amigo”, y a pesar de los siete años de separación, extraña muchos momentos con él.
“Lo amé mucho mientras yo lo crie. Lo amé muchísimo, era mi mejor amigo, mi mejor compañero, mi mejor todo. Vivíamos juntos. Al tiempo yo me di cuenta que hice lo que tenía que hacer como padre en todo momento, al principio y al final. Extraño muchos momentos con él”, declaró.
“Extraño cuando veo a compañeros y me presentan a sus hijos, eso es lo que extraño… el no poder decir ‘este es mi hijo’”, sentenció.
¿Quién es Eduardo Yáñez Jr?
Eduardo Yáñez Jr., es el único hijo del actor y es fruto del matrimonio que sostuvo con Norma Adriana García, con quien estuvo casado de 1987 a 1990.
Tras su divorcio, Norma se quedó con la custodia de su hijo por común acuerdo. Sin embargo, fue hasta que el chico cumplió 15 años que comenzó a vivir en Estados Unidos con Eduardo Yáñez.
En medio del distanciamiento con su padre, Eduardo Jr., se convirtió en papá de Angelo, a quien el intérprete de 63 años ya no pudo conocer. Mientras que en diciembre de 2021, el mismo joven dejó entrever en sus redes sociales que sería papá por segunda ocasión.