DJ Khaled llena a sus hijos de todo tipo de lujos ¿de cuánto es su fortuna?

Video DJ Khaled consiente a sus hijos como nadie: su ropa y lujos le cuestan millones

Khaled Mohamed Khaled, mejor conocido como DJ Khaled , es un ejecutivo discográfico, productor y rapero estadounidense que ha estado detrás de varias de las canciones de rap más importantes de los últimos tiempos.

Ha trabajado con grandes artistas como Beyoncé, Justin Bieber, Rihanna, Calvin Harris, Nicki Minaj y varios más, y ante los ojos de muchos, es un verdadero “genio musical”. Pero, además de su éxito profesional, es el orgulloso padre de dos hijos a quienes no duda en darles una gran vida. Te contamos todo lo que debes saber sobre él.

¿Cómo se hizo famoso DJ Khaled?

DJ Khaled empezó a trabajar como DJ desde que tenía alrededor de 13 años, lo hacía en el garage de sus padres y poco a poco comenzó a poner en práctica sus habilidades en fiestas y eventos locales.

Después consiguió un trabajo en una tienda de música, en la que podía centrarse en sus creaciones prácticamente todo el día. Ahí tuvo la oportunidad de conocer a jóvenes promesas como Lil Wayne y Fat Joe. A este último le gustó tanto el trabajo de Khaled, que lo ayudó a conseguir su primer contrato discográfico.

Su gran oportunidad llegó cuando conoció a Luther Campbell, el fundador del grupo de hip hop 2 Live Crew. Él descubrió a Khaled en la radio clandestina, y lo contrató como presentador en la radio de Miami.

En Miami DJ Khaled se involucró pronto con el colectivo de rap de la costa este, y solo era cuestión de tiempo para que forjara su carrera dentro de la industria.

DJ Khaled ha reunido a varios artistas para colaboraciones que se han vuelto épicas, y ha lanzado varios álbumes exitosos, como "We the Best" y "Major Key", que han alcanzado altas posiciones en las listas de Billboard.

En tiempos recientes la popularidad de DJ Khaled ha crecido considerablemente gracias a su amplia presencia en redes sociales.

¿Cuál es el verdadero nombre de DJ Khaled?

El verdadero nombre de DJ Khaled es Khaled Mohamed Khaled. Es hijo de inmigrantes palestinos, y creció en una familia modesta en Nueva Orleans.

Sus padres llegaron a Estados Unidos prácticament con veinte dólares en la bolsa, y sacaron adelante a su familia vendiendo ropa en la parte de atrás de una furgoneta.

Cuando empezó su carrera en la industria musical DJ Khaled usaba los nombres de “Beat Novacane” y “Arab Attack”, pero decidió cambiarlos a raíz de los ataques terroristas del 11 de septiembre.

¿Qué religión tiene DJ Khaled?

DJ Khaled fue criado bajo la religión del Islam. Él se considera a sí mismo un orgulloso musulman, y habla abiertamente sobre su fe:

"Nací musulmán, mi familia me crió como musulmán. Es hermoso, es asombroso, es increíble y ha traído tantas bendiciones sobre mí y mi familia".



DJ Khaled se ha convertido en uno de los musulmanes más famosos del espectáculo, y en diversas ocasiones ha compartido lo cercano que se siente a su religión:

"Mi fe me ha ayudado a convertirme en el hombre que soy ahora, con el amor y el respeto que transmito. Amo a cualquiera que ame a Dios. Eso es lo que soy".

¿De cuánto es la fortuna de DJ Khaled?

De acuerdo con Forbes, se estima que la fortuna de DJ Khaled es de aproximadamente 80 millones de dólares. DJ Khaled supo formar un imperio millonario a partir de su música, pero también es un hombre de negocios.

Tiene su propia línea de muebles de lujo, una cadena de restaurantes en Florida, una marca de champán de lujo, tiene inversiones en e-sports, y es autor del libro “The Keys”, donde comparte su filosofía del éxito.

Eso sin mencionar que ha tenido colaboraciones con varias marcas, monetiza en sus redes sociales, y ha hecho apariciones en películas populares como ‘Bad Boys’ y ‘Pitch Perfect 3’.

¿Cuántos hijos tiene DJ Khaled?

DJ Khaled tiene dos hijos junto a su prometida Nicole Tuck: Asahd de 8 años, y Aalam de 4, quienes llegaron al mundo en 2016 y 2020, respectivamente.

Con frecuencia DJ Khaled comparte a sus pequeños a través de sus redes sociales, y en diversas ocasiones el rapero ha expresado lo mucho que disfruta ser padre:

"Esta es la mejor sensación que he sentido en mi vida porque es pura. Realmente no hay palabras para describir el sentimiento a menos que seas madre o padre. Es simplemente la verdad. Es una sensación para la que todavía no han hecho ni una palabra, y es increíble".

Así es la lujosa vida de los hijos de DJ Khaled

DJ Khaled no escatima en gastos cuando se trata de sus hijos, Asahd y Aalam. Gasta millones en ropa exclusiva y de alta gama para sus hijos. Asahd, por ejemplo, ha sido visto usando marcas como Gucci y Jordan.

También les ha comprado réplicas en miniatura de autos de lujos, y tienen juguetes personalizados y de edición limitada. DJ Khaled disfruta de llevar a su familia de vacaciones y pasar tiempo de calidad con sus pequeños, quienes suelen viajar en jets privados y llegar a destinos exclusivos.