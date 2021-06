Tras ser acusado por su pareja por malos tratos, Diego 'El Cigala' es detenido y puesto en libertad horas después

Hace 13 años, el cantante agredió verbalmente a una azafata de un avión de Air Europa que viajaba de Barajas a Tenerife. Dirigió expresiones como "eres una guarra", "tu cara no me gusta nada", "te voy a sacar del avión con las piernas por delante" y "me cago en ti y en los de tu raza". Luego fue desalojado. Un juzgado madrileño lo sentenció a pagar una multa, además de ordenarle gratificar a la sobrecargo por los días que estuvo incapacitada, más cargos por las secuelas sufridas y los gastos médicos.