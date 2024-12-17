Diego ‘El Cigala’ es condenado a prisión por maltratos contra su expareja Kina Méndez

El cantante español Diego ‘El Cigala’ ha sido condenado a prisión debido a los malos tratos cometidos contra su expareja, la cantautora Kina Méndez.

Este 17 de diciembre, El Español dio a conocer que el Juzgado de lo Penal número 3 de Jerez de la Florencia, en Cádiz, España, sentenció al compositor a dos años y un mes de cárcel.

Además, se le impusieron 25 días de localización permanente, siempre en domicilio diferente y alejado de la víctima, y una prohibición de comunicación y aproximación a menos de 200 metros de ella por un plazo de seis meses.

De acuerdo con el medio, el fallo no es no es firme, ya que el artista puede interponer un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Cádiz.

¿Qué le hizo Diego ‘El Cigala’ a Kina Méndez?

El diario informó que la jueza dejó claro que la declaración de Kina Méndez sobre lo que vivió a manos de Diego ‘El Cigala’ “ha sido clara, congruente, coherente y coincidente con lo manifestado en su denuncia”.

En el veredicto, se considera probado que cuando la intérprete de ‘Corazón marinero’ quedó embarazada de su primer hijo, la relación entre ellos “comenzó a deteriorarse y las discusiones” se volvieron “frecuentes”.

La magistrada afirma que, en el marco de dichas disputas, “en las que ambos se gritaban mutuamente, el acusado, con menosprecio hacia” Méndez, la insultó.

“Le ha proferido en diversas ocasiones las expresiones ‘put…’, ‘maldita perr…’, ‘desgraciada’ […] y le ha llegado a echar de la casa o de la habitación como forma de desprecio”, indicó.

En ese contexto, se enmarcan las sanciones establecidas a ‘El Cigala’, por tres episodios de maltratos a la madre de sus retoños.

El primero, durante su estancia, en el verano de 2017, en un hotel de Jerez de la Frontera, donde, luego de una discusión “por las zonas comunes” porque ella le pidió que se quedara con su niño en lugar de salir, “él le propinó una bofetada en la cara”.

En segundo, ocurrió en julio de 2019, en otro hospedaje de Palafrugell (Girona), cuando “en el marco de un enfrentamiento verbal acalorado”, él le dio “un empujón” a Kina “que la hizo caer al suelo” y, estando ahí, “le siguió dando golpes y patadas en el cuerpo”.

El tercero de los ataques sucedió en noviembre de 2020, en su casa de Jerez de la Frontera, el exponente de flamenco “agarró del cuello” a la estrella, gritándole “me cag… en tus muertos”, porque ella le había reclamado que consumiera droga delante de sus pequeños.

Diego ‘El Cigala’ negó los señalamientos

Durante el juicio, Diego ‘El Cigala’ aseveró, el pasado 7 de noviembre: “Nunca le he puesto una mano encima a una mujer”, reporta Diario El Jerez.