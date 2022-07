Diana Bracho se enamoró en un velorio: así fue su peculiar historia de amor con su última pareja

Gracias a telenovelas como ‘Cuna de lobos’, ‘El derecho de nacer’ (que puedes ver completamente gratis en ViX) y, más recientemente, 'Qué le pasa a mi familia', Diana Bracho se ha hecho de un lugar notable dentro de los espectáculos mexicanos.

A lo largo de su extensa carrera, la primera actriz se ha caracterizado por mantener su vida personal alejada de los reflectores.

En ese sentido, en marzo del 2021 comentó al reportero Eden Dorantes:

“Siempre digo ‘yo al público solo le debo mi trabajo, no le debo mi vida, no le debo mi intimidad, no le debo mis secretos”.



Sin embargo, este julio, la estrella de 77 años decidió abrir un poco la puerta de su privacidad.

Diana Bracho reveló el inusual lugar en el que se enamoró de su ex pareja

En su paso por el programa ‘Montse & Joe’ la villana de ‘Cadenas de amargura’ (telenovela que puedes ver sin costo en ViX) habló como pocas veces de las parejas que ha tenido en su vida.

“Tuve un marido de casamiento y dos compañeros de vida”, comentó a las conductoras.



El “marido” al que hizo referencia es el padre de su única hija, mientras que los otros fueron su ex esposo Rafael Cortés, quien falleció en el 2011, y Juan Manuel de la Rosa, quien murió en el 2021.

Este último fue un pintor originario de Zacatecas (México) y con quien mantuvo una relación de 6 años, hasta el último día de la vida de él. Una de las pocas apariciones públicas que hicieron fue en un conversatorio de poesía organizado por la Universidad de Nuevo León (México) en junio del 2020.



Diana Bracho calificó su primer encuentro con el artista visual como “increíble”, pues fue durante una “misa de difuntos”.

Según relató, ella asistió al velorio de un primo suyo, que era arquitecto y maestro. Entre los invitados, se encontraba el pintor, quien acompañó a su hija a despedir a su profesor.

“Yo estaba parada y de pronto vi como a 3 o 4 metros a un cuate parado ahí, solo… Lo vi y me enamoré de él, dije ‘qué hombre tan padre’, me encantó”, recordó.



Tras ese primer flechazo, quiso averiguar de quién se trataba, por lo que le preguntó Coral Bracho, la poeta con quien se encontraba en ese momento, si sabía quién era.

“Es gran amigo mío, pintor, Juan Manuel de la Rosa, la portada de mi último libro me la regaló él. Y yo, ‘¿de veras?, me encanta esa portada, roja, es divina’”, fue la respuesta que recibió.



Sin embargo, la primera actriz no detalló si después de eso le pidió a la mujer que los presentara o si se acercó a él por iniciativa propia.