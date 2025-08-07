Actor de ‘Superman’ se unirá a ICE “lo antes posible”: “Ha arrestado a cientos de miles de criminales”

Dean Cain, actor reconocido por interpretar a ‘Superman’ en la popular serie ‘Lois & Clark: The New Adventures of Superman’, anunció que se unirá a la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

“Tomaré el juramento como agente del ICE lo antes posible”, le aseguró al periodista Jesse Watters durante su programa en Fox News, la noche de este 6 de agosto.

Cuando el comunicador le cuestionó qué lo motivó a hacerlo, la estrella de televisión, de 59 años, respondió contundentemente:

“Este país se construyó gracias a patriotas que dieron un paso al frente, independientemente de si era popular o no, e hicieron lo correcto. Creo sinceramente que esto es lo correcto”.

Cain describió el sistema de inmigración estadounidense como “fallido” e indicó que “El Congreso necesita arreglarlo”.

“Pero, mientras tanto, el presidente Trump se postuló con esta promesa. La está cumpliendo. Esto es por lo que votó la gente. Es por lo que yo voté y él lo va a llevar a cabo, y yo haré mi parte para ayudar a que así sea”, explicó.

Ante la pregunta de si estará “saltando de camionetas del ICE y deteniendo a tipos”, Dean dijo que haría cualquier cosa que Todd Lyons, director de la dependencia, le pidiera, aunque añadió que dudaba estar “en esa posición”.

El llamado de Dean Cain

Momentos antes de esa entrevista, Dean Cain publicó en su cuenta de Instagram un video en el que hizo un llamado para que más gente se una a ICE.

“Para aquellos que no saben, soy un oficial de la ley jurado, así como un cineasta. Sentí que era importante unirme a nuestros socorristas para ayudar a garantizar la seguridad de todos los estadounidenses, no sólo hablar de eso, así que me uní”, declaró a la cámara.

“Y aquí está tu oportunidad de unirte”, enunció, argumentando que “desde que el presidente Trump asumió el cargo, ICE ha arrestado a cientos de miles de criminales, incluidos terroristas, violadores, asesinos, pedófilos, miembros de la pandilla MS-13, narcotraficantes, de todo tipo”.

“ICE está deteniendo a los peores de los peores y sacándolos de las calles de Estados Unidos. Me gusta eso”, enfatizó.