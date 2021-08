¿De qué murió Daniela Rodríguez de Enamorándonos? Esto es lo que sabemos de su fallecimiento

Fue enfático en aclarar que al ser atendida no se le aplicó "ningún procedimiento ni la paciente tomó ningún medicamento": "No se hizo mas que la revisión clínica", dijo. El doctor David Poletti explicó que Daniela Rodríguez le compartió su registro de historia clínica en el que comentó que "desde los 19 años tuvo algo o tenía algo pendiente en su corazón, nunca lo pudo dar como diagnóstico. No sé si tuvo un aneurisma en su coronaria, en una de las más importantes, la arteria coronaria, pero ella sabe, sabía, relataba que le hicieron tres cateterismos. No acabó de definir ella, ya no le dio seguimiento".