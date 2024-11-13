Actor de la serie 'Full House' es diagnosticado con linfoma: "Pasé de un resfriado a tener cáncer"

Video “¿Por qué te ríes?”: Paulina Mercado revela cuál fue la reacción de sus hijos tras saber que tiene cáncer

Dave Coulier, recordado actor por su papel del tío Joey en la exitosa serie de los 80's, 'Full House', fue diagnosticado con linfoma de Hodgkin en etapa tres.

A la estrella de televisión, de 65 años, le dieron la noticia en octubre, después de tratarse una infección en las "vías respiratorias superiores" que le causó una "inflamación importante en los ganglios linfáticos", contó en entrevista con People.

Según su relato, la inflamación aumentó de manera rápida y la zona "creció hasta el tamaño de una pelota de golf", por lo cual el médico le pidió una serie de estudios que determinaron que tenía linfoma de Hodgkin.

"Tres días después, mis médicos me volvieron a llamar y me dijeron: 'Ojalá tuviéramos mejores noticias para ti, pero tienes linfoma no Hodgkin, se llama linfoma de células B y es muy agresivo'", contó David a People.

" Pasé de tener un pequeño resfriado a tener cáncer, y fue bastante abrumador. Este viaje ha sido una montaña rusa muy rápida", añadió.

Dave Coulier en 'Full House', 1988. Imagen United Archives GmbH



El actor de Full House explicó que tiene un 90 por ciento de posibilidades de salir avante, pues los estudios dieron negativo en la médula ósea.

"En ese momento, mis posibilidades de curación pasaron de algo bajo a un 90 por ciento. Así que ese fue un gran día".

Dos semanas después del diagnóstico comenzó con un tratamiento de quimioterapia y se afeitó la cabeza como "ataque preventivo".

El actor compartió su historia en su podcast 'Full House Rewind with Marla Sokoloff', pues quiere inspirar a la gente que como él pasa por una enfermedad difícil.

"Fue una decisión consciente de afrontar esto de frente y quiero que la gente sepa que es mi vida. No voy a intentar ocultar nada. Prefiero hablar de ello, abrir el debate e inspirar a la gente".

" Tengo mis días buenos y mis días malos. Algunos días tengo náuseas y mareos, y luego hay otros días en los que los esteroides hacen efecto y siento que tengo un montón de energía", añadió.

Una de las motivaciones para vencer la enfermedad es la próxima llegada de su primer nieto, quien nacerá en marzo.

"Tengo que enseñarle a jugar hockey, hay muchas cosas que esperar", sentenció en la entrevista.