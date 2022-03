Daniela Aedo, de Carita de Ángel, revela que sufrió violencia psicológica de algunas exparejas

Daniela Aedo, reconocida por su protagónico en la telenovela infantil ‘Carita de ángel’, se sinceró respecto a la violencia emocional que ha vivido de parte de exparejas.

En entrevista para el programa ‘Venga la alegría fin de semana’, reveló que a sus 27 años ha estado en “relaciones tóxicas” con personas que han actuado en contra de ella a base de manipulación y chantaje.

"Si he estado en relaciones tóxicas, definitivamente. Yo soy bastante buena novia, pero me han tocado de pronto estos patrones de novios celosos... celosos de tu éxito, de que no te quieren ver florecer y yo no puedo con eso, y ‘bye’, ‘next’", señaló Daniela Aedo.

La actriz de series como ‘Esta historia me suena’ y ‘Como dice el dicho’ dijo que afortunadamente ha terminado a tiempo con los ex que han tratado de abusar psicológicamente de ella.

"He sido pareja de gente manipuladora, que en términos de chantaje quieren hacer que hagas algo que a ti no te late, y cortamos a los dos días".

Aedo aplaude que las mujeres alcen la voz contra la violencia de género, tal como lo ha hecho su excompañera de telenovelas Danna Paola, con quien formó una amistad cuando trabajaron juntas en ‘Vivan los niños’.

"Ahorita que ella tenga esta plataforma de poder para contar su experiencia y prevenir a las fans, pues está muy padre", comentó la actriz respecto a los mensajes de empoderamiento femenino que ha dado la intérprete de ‘Oye Pablo’ a través de las plataformas digitales.

¿Qué ha sido de la vida de Daniela Aedo?

Daniela Aedo debutó en las telenovelas con tan solo 3 años de edad en ‘Vivo por Elena’, pero fue hasta los 5 años que ganó su primer protagónico en ‘Carita de ángel’, en donde compartió créditos con Libertad Lamarque y Silvia Pinal.

Tras el éxito del melodrama infantil, destacó una vez más en ‘¡Vivan los niños!’ junto a Danna Paola, Andrea Legarreta y Eduardo Capetillo.

‘Mujer, casos de la vida real’, Contra viento y marea’ y ‘Plaza Sésamo’ son otros de los proyectos en los que ha participado.

A la par de su carrera en la actuación, Daniela Aedo se ha preparado para forjar un camino en la música, por lo que estudió en el reconocido Berklee Collage of Music. En 2017 debutó como cantante, algunos de sus sencillos son ‘Voy por ti’, ‘Frágil’, ‘Tinta negra’ e ‘Invisibles’.

Además de ser actriz, músico y compositora, Aedo cuenta con más de 600 mil seguidores en redes sociales, en donde comparte parte de su rutina y sigue recibiendo el cariño del público que se ganó desde la infancia.