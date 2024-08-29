Daniel Sancho Bronchalo

Hijo de famoso actor es condenado por asesinato: estos años pasará en la cárcel

El chef Daniel Sancho ha sido declarado culpable por el homicidio del cirujano colombiano Edwin Arrieta, ocurrido en agosto del año pasado. El hijo del actor Rodolfo Sancho recibió la sentencia entre lágrimas. La justicia tailandesa no sentenció al también ‘yutubero’ a pena de muerte, como solicitaba el fiscal.

Por:
Dayana Alvino.
Video “¡Desmembró a mi familia!”: hermana del cirujano asesinado por Daniel Sancho da sus fuertes declaraciones

Daniel Sancho, hijo del actor español Rodolfo Sancho, fue condenado por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta.

La mañana de este jueves 29 de agosto, un tribunal tailandés determinó que el chef es culpable de haberle arrebatado la vida al médico y, posteriormente, desmembrar su cuerpo, según CNN.

Aunque se enfrentaba a la posibilidad de pena de muerte, Daniel, de 30 años, recibió la sentencia de cadena perpetua.

El hijo del actor "ha llorado cuando ha escuchado la sentencia y se ha mostrado arrepentido", según reportes del programa Mañaneros de RTVE.

Los delitos puntuales por los que será castigado son: asesinato premeditado, descuartizamiento, ocultación de cadáver y la destrucción del pasaporte de la víctima, reporta El País.

De las imputaciones, el también ‘yutubero’ se declaró responsable únicamente de uno, la ocultación del cadáver de Arrieta.

El coronel de policía Paisan Sangthep afirmó a CNN que, tras conocer el fallo, Daniel “pareció aceptar su destino, sin ninguna objeción”.

¿Cuántos años pasaría Daniel Sancho en prisión?

De acuerdo con Diario AS, en Tailandia, donde Daniel Sancho ha sido procesado, la cadena perpetua no siempre significa una existencia entera tras las rejas.

Las leyes de dicha nación indica, explica el medio, que una persona con esa penitencia puede solicitar la revisión del veredicto tras haber cumplido 10 años en prisión.

La resolución depende de varios factores, como el comportamiento del recluso y la aprobación real de una conmutación por parte de la monarquía o el sistema judicial.

En casos favorables, determinados delincuentes han conseguido reducir el fallo a permanecer encerrados solo 20 o 25 años.

Hoy, el juez explicó que la condena se redujo de pena de muerte a cadena perpetua por la colaboración que Daniel prestó durante la investigación.

El fiscal Jeerawat Sawatdichai, que presentó cargos por asesinato premeditado y solicitó el castigo máximo, se declaró “satisfecho” ante el resultado.

No obstante, el equipo jurídico español que asesoró a Rodolfo Sancho ya adelantó que buscarán la manera de cambiar el dictamen.

“Hay que seguir con el partido. Vamos a recurrir a la sentencia”, declaró Carmen Balfagón a las puertas del tribunal de Samui, expone El País.

El asesinato de Edwin Arrieta a manos de Daniel Sancho

Daniel Sancho fue detenido el 5 de agosto de 2023 como el sospechoso del asesinato de Edwin Arrieta, de 44 años, dio a conocer El Periódico de Catalunya.

Luego de ser interrogado, él confesó haberle arrebatado la vida al doctor, con quien deseaba terminar la relación amorosa, a raíz de una discusión.

Contó en su testimonio que después de golpear la cabeza de Arrieta contra un lavabo, al interior de un baño, arrastró “su cuerpo hasta la ducha” y usó una “sierra y otras herramientas” para “descuartizarlo”.

Este día, Paisan Sangthep aseveró a CNN que, durante el juicio, Daniel “admitió que había matado al fallecido, pero (dijo) que lo había hecho debido a su extrema ira”.

“Antes de cometer el asesinato, el acusado había comprado un cuchillo, guantes, bolsas de plástico, bolsas de basura, (una esponja de limpieza), un cuchillo de carnicero y una sierra”, concluyó.

Video Daniel Sancho llora y pide perdón al finalizar su juicio en Tailandia
