Dani Alves es absuelto del delito de agresión sexual: esta es la pena en prisión que se revocó

Dani Alves fue absuelto del delito de agresión sexual por la sala de apelaciones del Tribunal Superior de Justicia de Catanlunya, reporta la agencia EFE.

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de justicia estima por unanimidad el recurso presentado por la defensa del futbolista brasileño.

¿Por qué Dani Alves fue absuelto?

En el fallo, según informa La Vanguardia, el tribunal considera que la sentencia "contenía una serie de vacíos, imprecisiones, inconsistencias y contradicciones sobre los hechos".

El TSJC también señaló "falta de fiabilidad" del testimonio de la joven denunciante "en la parte del relato objetivamente comprobable para referirse a los hecho de los cuales hay grabación de video", pues "el relato no se corresponde con la realidad".

El exjugador del Fútbol Club Barcelona recibió la noticia del fallo este viernes 28 de marzo, en compañía de su abogada Inés Guardiola. “Estamos muy felices porque se ha hecho justicia”, declaró ella en entrevista telefónica con el diario español.

¿Cuál es la condena que habían dado a Dani Alves por agresión sexual?

Dani Alves había sido condenado por la audiencia de Barcelona a cuatro años y 6 meses de prisión por la violación de una joven en la discoteca Suton de la capital catalana en diciembre de 2022.

Además, se le impuso libertad vigilada por 5 años tras haber cumplido la pena en prisión.

El tribunal también ha desestimado los recursos presentados por la fiscalía, que solicitaba elevar la pena a nueve años de prisión, y por la acusación particular, que pedía un aumento hasta los doce años.