Revelan la causa de muerte de Dex Carvey, hijo del protagonista de 'Wayne's World'

Video Dana Carvey informó que su hijo falleció por una sobredosis accidental, ¿quién era Dex Carvey?

Dex Carvey, hijo del actor Dana Carvey, murió el 15 de noviembre de 2023 a los 32 años y, a dos meses de su deceso, la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles dio a conocer la causa de muerte.

De acuerdo con los reportes oficiales, Dex perdió la vida por "una combinación letal de fentanilo, ketamina y cocaína", reportó Fox News. Además, el deceso fue catalogado como "un accidente".

En noviembre pasado, cuando Dana Carvey dio a conocer la pérdida de su hijo a través de un comunicado de prensa en Instagram, compartió que el joven había muerto de una sobredosis.

"Anoche sufrimos una terrible tragedia. Nuestro querido hijo, Dex, murió de una sobredosis accidental de drogas", se lee en el mensaje que publicaron el protagonista de la película 'Wayne's World' y su esposa Paula Zwagerman en redes sociales el 16 de noviembre.

Dos días después de dar a conocer el fallecimiento de su hijo, Danna y su esposa agradecieron las muestras de cariño y apoyo.

Dana Carvey agradece las muestras de cariño. Imagen Dana Carvey/Instagram

¿Quién era Dex Carvey?

Fue comediante y actor. Padre e hijo llegaron a trabajar juntos, incluso, en 2018 Dex abrió uno de los shows de stand-up de su padre, reportó Entertainment Tonight.

El fallecido actor también fue editor y desarrollador de contenidos.

Dex Carvey era el mayor de los dos hijos de Dana Carvey y Paula Zwagerman. Tenía un hermano menor, Thomas Carvey, de 30 años.