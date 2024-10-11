Cuauhtémoc Blanco enfrenta denuncia por supuesto abuso: su media hermana sería la víctima

Video ¿Sean ‘Diddy’ Combs tuvo que ver con la misteriosa muerte de su ex? Esto ocurrió

Cuauhtémoc Blanco enfrenta una denuncia por supuesto abuso sexual en contra de una mujer que presuntamente sería su media hermana.

La tarde del 11 de octubre, LatinUS y diario Reforma reportaron que desde hace semanas la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos abrió una carpeta de investigación en contra del exfutbolista mexicano por el delito de violación en grado de tentativa en contra de Fabiola ‘N’.

La mujer se habría presentado ante las autoridades del Estado de Morelos, México, para denunciar al exgobernador, quien habría ejercido presión, al tiempo de haberla amenazado con retirarla del cargo que ejercía como integrante de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo del estado de Morelos.

De acuerdo con medios locales, los hechos habrían ocurrido en 2019, cuando Blanco ejercía la función de gobernador de Morelos.

Según la denuncia, estos hechos se habrían suscitado en el edificio de la Residencia Oficial de Morelos, inmueble que sería utilizado por Cuauhtémoc Blanco únicamente para reuniones de trabajo.

Hasta el momento, Cuauhtémoc Blanco no se ha pronunciado al respecto.

¿Quién es Cuauhtémoc Blanco?

Cuauhtémoc Blanco, quien nació el 17 de enero de 1973, saltó a la fama en 1992 cuando debutó como jugador de futbol con el Club América, mientras que en 1995 lo hizo con la Selección Mexicana.

En 2009, el exfutbolista hizo sus pininos en la televisión mexicana al interpretarse como él mismo en la telenovela ‘Hasta que el dinero nos separe’. Sin embargo, fue en 2010 cuando obtuvo un papel estelar en la telenovela ‘Triunfo del Amor’ al lado de Carmen Salinas.

