Kali Uchis pasó del rechazo al LATIN GRAMMY, ¿qué significa su peculiar nombre?

A Kali Uchis la echó de casa su propia familia: le decían 'fea' y la menospreciaron

De entre las estrellas que ponen el nombre de la música latina en alto está Kali Uchis, quien con su combinación de música en inglés y español ha conquistado a millones alrededor del mundo y ha recibido varias nominaciones al LATIN GRAMMY 2024.

Luego de que su tema “Telepatía” se volviera viral en TikTok, el nombre de Kali Uchis retomó fuerza luego de años de tocar puertas y hoy te contamos más sobre esta famosa mujer.

¿Quién es Kali Uchis? ¿Cuál es el verdadero nombre de la cantante viral de TikTok?

Kali Uchis es una cantante, compositora y productora colombiana y estadounidense, pues aunque ella nació el 17 de julio de 1994 en Virginia, Estados Unidos, pasó parte de su infancia en Pereira, Colombia, donde nació su amor por las artes.

Su verdadero nombre es Karly Marina Loaiza y desde temprana edad decidió que sería actriz, influenciada por su entorno familiar y multicultural, pues su padre es colombiano y su madre estadounidense.

Kali Uchis en Coachella 2023. Imagen Monica Schipper/Getty Images for Coachella

¿Qué significa su nombre artístico? Lo que esconde la cantante de ‘Telepatía’ e ‘Igual que un ángel’

Karly Marina Loaiza eligió como nombre Kali Uchis cuando se decidió a ser cantante, que es una derivación del apoyo ‘Karluchis’ por el que su padre y miembros de su familia se referían a ella de manera afectuosa desde que era niña.

Pero su camino al éxito no sería nada fácil, pues su propia familia fue la primera en desalentarla. Su padre le dijo que no buscara otra carrera cuando quiso ser actriz, pues no la consideraba lo suficientemente bonita.

Él me dijo: "Hay muchas niñas que son más bonitas que tú y que tienen una mejor voz que tú. ¿Qué te haría destacar de entre ellas?". Le respondí: "Bueno, puede haber millones de niñas más lindas que yo y con una mejor voz, pero ellas nunca serán como yo".



A Kali Uchis no le gustaba mucho la escuela y dejó de ir a clases para estudiar películas y videos musicales, además de escribir poemas. Se escapaba de su casa por las noches, por lo que su padre la echó de su casa y su familia dejó de apoyarla.

Como no tenía casa, Kali Uchis vivió un tiempo en su auto y trabajó como cajera en una tienda para tener dinero y poder sobrevivir. Tras unos meses, hizo las paces con su familia y terminó la preparatoria, cambió la actuación por el canto y ni con su nombre tan peculiar tuvo mucha suerte al inicio.

¿Cómo se volvió famosa Kali Uchis? Del rechazo a ser nominada al LATIN GRAMMY

Desde que eligió su nombre artístico y se lanzó como cantante, Kali Uchis sufrió rechazo y la menospreciaban por cantar en dos idiomas y presentarse como latina cuando era estadounidense.

En mis primeros shows, cantaba en español o una mezcla de inglés y español, y la gente se quedaba confundida, se reía de mí y se iba. Sentía que no había realmente un espacio para mí porque soy bilingüe, tengo doble ciudadanía, y crecí en dos países diferentes. En Virginia la gente siempre me decía: "No pareces de aquí, ¿de dónde eres?". En Colombia pasaba lo mismo, las personas me decían: "¿De dónde eres?".



A pesar del rechazo, Kali Uchis no se rindió y siguió tocando puertas para hacerse de un nombre en la industria. En 2012 lanzó su mixtape ‘Drunken Babble’ que le permitió ganar reconocimiento y establecer una base de seguidores.

En 2015, lanzó su primer EP de nombre ‘Por Vida’, que incluía colaboraciones con artistas muy famosos como Tyler The Creator y Kaytranada. Este disco la ayudó a firmar con sellos discográficos y a expandir su presencia en la industria musical.

En 2018, lanzó su primer álbum de estudio, ‘Isolation’, que fue elogiado por la crítica por su diversidad de estilos y su producción. Pero Kali Uchis quería lanzar un álbum en español, y aunque su disquera no la apoyó, en 2020 produjo ‘Sin Miedo (del Amor y Otros Demonios)’ que tenía la canción que la volvió viral.

‘Telepatía’ fue un éxito en TikTok por lo que el nombre de Kali Uchis ganó mucha relevancia internacional durante 2021. Ella también empezó a ser reconocida por su estilo visual y su capacidad para combinar elementos de diferentes culturas en su música y estética.

Kali Uchis en el Morning Show de CALI93 en 2019. Imagen Gabriel Olsen/Getty Images

¿Cómo se llama el estilo de Kali Uchis?

El estilo musical de Kali Uchis es una fusión ecléctica que incluye géneros como R&B, soul, pop, música latina, funk, hip hop y reguetón, que también se ha catalogado como neo soul pop.

En cuanto a su imagen, desde su colaboración con Peso Pluma, algunos medios indican que su estilo refiere a lo tumbette, donde se combina lo femenino con elementos y accesorios relacionados con los corridos tumbados y diseños extravagantes.

Tanto su estilo visual como su talento le ha dado varias reconocimientos, como un Grammy por la canción ‘10%’ en colaboración con Kaytranada y varias nominaciones al LATIN GRAMMY 2024, como a la Grabación del Año y Mejor Canción Pop por el tema 'Igual Que un Ángel' con Peso Pluma, Mejor Álbum Vocal Pop por ‘Orquídeas’ y Mejor Interpretación Reggaetón por 'Labios Mordidos' con Karol G.

