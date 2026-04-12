Conjunto Primavera Integrantes de Conjunto Primavera sufren fuerte accidente: su autobús se queda sin frenos El autobús que transportaba a integrantes del equipo de trabajo de Conjunto Primavera sufrió un accidente en el Estado de México, luego de presentar una falla en el sistema de frenos. Esto se sabe sobre el estado de salud de quienes viajaban en el vehículo.



Video Vocalista del Conjunto Primavera pierde la voz en pleno concierto y llorando pide perdón al público

El autobús que transportaba al equipo de trabajo de Conjunto Primavera sufrió un accidente este fin de semana en la zona de Valle de Bravo, Estado de México, según confirmó Televisa Espectáculos.

¿Qué le pasó a Conjunto Primavera?

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De acuerdo con la información generada este domingo 12 de abril, el accidente ocurrió luego de que el autobús del staff del grupo presentara una falla en el sistema de frenos.

Según lo confirmado, todos los integrantes del equipo de trabajo de la agrupación se encuentran en buen estado de salud.

En un video replicado por Televisa Espectáculos, personas del equipo de trabajo del famoso grupo salen a cuadro desde el lugar del siniestro dejando claro que se encuentran bien.

Miembros del equipo de trabajo de Conjunto Primavera dijeron estar bien tras el fuerte accidente que sufrieron a bordo del autobús en el que viajaban. Imagen Televisa Espectáculos/Instagram



" Todo el staff se encuentra en buen estado. No hagan caso a los medios amarillistas: no hay muertos, no hay nada, solo pérdidas materiales y gracias a Dios todos estamos bien y vamos a seguir adelante", dijo uno de los miembros que aparentemente viajaban dentro del vehículo.

También se compartieron algunas imágenes de cómo quedó impactado el vehículo.

Así quedó el autobús de Conjunto Primavera tras quedarse sin frenos. Imagen Televisa Espectáculos/Instagram



Las autoridades y el propio grupo aclararon que no se registraron víctimas mortales, pese a versiones difundidas por algunos medios digitales.

Asimismo, se informó que Conjunto Primavera, en coordinación con su compañía de seguros, se hará responsable de los daños materiales ocasionados por el percance.

A pesar del incidente, se confirmó que la agrupación mantiene en pie su agenda de trabajo. En las próximas horas tenían programada una presentación en Tuzantla, Michoacán.